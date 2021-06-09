The Brave.. الفيلم الوحيد الذي أخرجه جوني ديب «صور وفيديو»

يعد الفنان جوني ديب واحدًا من نجوم سينما هوليوود وحول العالم، ودومًا ما كانت أفلامه تحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم نظرًا لتميزه في اختيار موضوعات أفلامه المختلفة وسعيه لتجسيد العديد من الشخصيات في كل فيلم سينمائي جديد.

وجاء اهتمام جوني ديب والذي ولد في مثل هذا اليوم 9 يونيو بالفن منذ فترة المراهقة والتي بدأ فيها بعزف الجيتار لينضم بعد ذلك لفرقة رُوك والتي كانت تتجوّل في أنحاء ولاية فلوريدا الأمريكية، ومن ثم انفصلت الفرقة، وانتقل جوني ديب إلى لوس أنجلوس وهناك تعرف على الممثلة لوري أليسون وتزوّجها والتي كانت سببًا مباشرًا في اتجاهه للفن بعد أن عرّفته على النجم نيكولاس كيج والذي رشّحه للمشاركة في فيلم «A Nightmare on «Elmstreet في عام 1984 ومن هنا كان قرار جوني ديب بالاتجاه إلى التمثيل.

وبالفعل بدأ في أخذ دروس للأداء التمثيلي بأحد الاستوديوهات في لوس أنجلوس، ليشارك بعدها بفيلم «Platoon» في عام 1986، إلا أن شهرته الحقيقية جاءت بعد مشاركته في المسلسل التلفزيوني «21 Jump Street» والذي عرض في مواسم مختلفة لمدّة ثلاث سنوات، ومن ثم شارك بفيلم «Edward Scissorhands» في عام 1990، والذي حقق من خلاله شهرة ونجاح، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون، وخاصة في السينما والتي حقق نجاحًا كبيرًا بها ليصبح أحد نجومها الكبار.

وعلى الرغم من شهرة جوني ديب الكبيرة في مجال التمثيل، إلا أن كان له تجربه بمجال الإخراج السينمائي في فيلم «The Brave» والذي تم عرضه في عام 1997 وشارك ببطولته أيضًا أمام كل من لويس جوزمان، بيبي سيرنا، مارشال بيل ومارلون براندو، وجاء الفيلم من تأليف جريجوري ماكدونالد.

وسرد فيلم «The Brave» قصة شاب عاطل عن العمل وتعود أصوله إلى الهنود الحمر وهو مدمن للخمور وبائس إلى أقصى حد، ويعيش مع زوجته وطفليه ومقتنع تمامًا بأنه ليس لديه أي شيء لتقديمه إلى العالم أو تقديمه لأسرته، حتى يوافق على أن يتم تعذيبه من قبل مجموعة من الحمقى في مقابل مبلغ خمسين ألف دولار وتستمر أحداث الفيلم.

يذكر أن جوني ديب في شهر مارس الماضي ذهب إلى محكمة لندن لمقاضاة صحيفة «The Sun» وأحد صحفييها بسبب مقال ذكر أنه كان عنيفًا تجاه زوجته السابقة أمبر هيرد.