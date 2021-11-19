الكشف عن أول بوستر تشويقي لفيلم «برا المنهج».. وعمرو سلامة: مين الشبح؟

كشفت شركة Lagoonie Film Production عن البوستر التشويقي لفيلم برا المنهج للمخرج عمرو سلامة، وذلك بعد أيام من الإعلان عن إقامة العرض العالمي الأول له في الحفل الختامي للدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي (6 - 15 ديسمبر)، والمقامة في مدينة جدة التاريخية.

البوستر التشويقي لفيلم برا المنهج

ويظهر في البوستر التشويقي، صورة طفل يرتدي مريلة مدرسة يقف أمام شبح مخيف يحمل في إحدى يديه كرة قدم والأخرى مثلجات (لوليتا) بينما يظهر في الخلفية منزل قديم وسط مزارع خضراء فيما يحيط بهم عدد من كرات القدم.

عمرو سلامة يعلن موعد طرح الفيلم في السينمات

وروج المخرج عمرو سلامة للفيلم عبر حسابه على موقع التغريدات الشهير «تويتر»، كما كشف عن موعد طرح الفيلم في دور العرض السينمائية، ونشر البوستر الرسمي للفيلم معلقًا عليه: «كل قصة لها زاويتين، واحدة في المنهج، وواحدة برا المنهج، مين الشبح؟، البوستر التشويقي لفيلم برا المنهج 15 ديسمبر بجميع دور العرض».

قصة فيلم برا المنهج

برا المنهج دراما تمس القلب عن نور الطفل اليتيم الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

أبطال فيلم برا المنهج

الفيلم بطولة النجم ماجد الكدواني بالاشتراك مع النجمة روبي والطفل عمر الشريف وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر، ومدير التصوير أحمد بشاري «شيكو»، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومن إنتاج Lagoonie Film Production.