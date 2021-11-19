أستاذ قلب: الذبحة الصدرية تؤدي للموت المفاجئ والتدخين أبرز أسبابها

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الذبحة الصدرية أحيانا هي ناتج لقصور في الشريان التاجي الخلفي الذي يتواجد في الصدر وتكون في هيئة «حموضة شديدة، أو ارتجاع في المريء، أو وجع في فم المعدة» وفي حالة وجود ألم مصحوب بتعرق بالمعدة لا يزول بالأدوية ويزيد مع تناول الأطعمة وعند بذل مجهود يعد دليلا على مشكلة في القلب.

الأشخاص البالغون 35 عاما أكثر عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية

وأضاف شعبان، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي للموت المفاجئ، وخاصة للفئات العمرية التي يزيد عمرها فوق 35 عاما وتسبب جلطات قلب ويتم تشخيصها بصورة خاطئة على أنها تعب في المعدة أو القولون ولا بد من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتأكد من صحة الألم ومعرفة مصدره لعدم حدوث أي أعراض جانبية تؤثر على صحة الشخص المصاب.

تعد الذبحة الصدرية أحد الآثار الجانبية الناتجة عن انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب، بسبب مشكلة في الشريان التاجي، فعندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث ألم في الصدر يوصف عادةً بأنه ضغط أو ثقل يميل إلى الجهة اليسرى من الصدر.

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية

يوجد العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية، وتتمثل في:

- التدخين

- فرط ضغط الدم

- فرط كوليسترول الدم

- قلة النشاط الجسدي

- السمنة

- السكري

هناك العديد من الأدوية التي يمكنها تحسين أعراض الذبحة، ومنها:

الأسبرين

يقلل الأسبيرين والأدوية الأخرى المضادة للتجلط من قدرة دمك على التجلط، ما يجعل تدفق الدم عبر شرايين القلب الضيقة أسهل.

النترات

طرق معالجة الذبحة الصدرية بالنترات حيث توسع الأوعية الدموية وتجعلها تسترخي، ما يسمح بتدفق أكبر للدم لعضلة القلب، ويظهر مفعول النترات، سواء على شكل حبوب أو بخاخ، بسرعة لتخفيف الألم.

حاصرات قنوات الكالسيوم

تعمل حاصرات قنوات الكالسيوم، والتي يطلق عليها أيضا مضادات الكالسيوم، على إرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها من خلال التأثير على الخلايا العضلية في جدران الشرايين.