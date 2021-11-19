«الصحة العالمية»: 306 آلاف حالة وفاة بسبب كورونا في إقليم الشرق المتوسط

نشرت منظمة الصحة العالمية على صفحتها الرسمية بـ«الفيس بوك»، منشورا توضح فيه عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وكذلك عدد الوفيات في إقليم الشرق المتوسط، منذ انتشار جائحة كورونا قب عامين لأول مرة في ولاية ووهان الصينية، مشيرة إلى أن الأعداد في تزايد مستمر مع ظهور متحورات جديدة للفيروس زادت من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

زيادة أعداد الوفيات والإصابات

وتابعت الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم الشرق المتوسط تجاوز 16 مليون حالة و620 ألف حالة إصابة في 22 دولة تابعة لإقليم الشرق المتوسط، بالإضافة إلى تسجيل 306 آلاف و559 حالة وفاة بسبب كورونا داخل دول إقليم الشرق المتوسط.

جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن جميع اللقاحات ذات فاعلية، ولكن بنسب مختلفة، وجميعها يؤدي للوقاية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها لا تمنع الإصابة، لافتة إلى أن جميع اللقاحات تتشابه في الأعراض الجانبية، وتتمثل في «ارتفاع في درجة الحرارة، تورم أو إحمرار مكان الحقن، إرهاق، ألم في المفاصل والعضلات».

وحذرت الصحة العالمية كافة شعوب الإقليم من التهاون في الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تقي من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن خير وسيلة للوقاية من الفيروس هي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل «التطعيم باللقاح، ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة، وجود مسافة لا تقل عن متر على الأقل عند التحدث مع الآخرين».

عدم التهاون بالإجراءات الوقائية

وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة تطعيم كافة المواطنين حتى تصل نسبة التطعيم للمواطنين قبل نهاية العام الحالي 40% من إجمالي سكان كل دولة، مع الأخذ في الاعتبار تطعيم الفئات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا أو المضاعفات الناتجة عن هذه المتغيرات التي طرأت على الفيروس.