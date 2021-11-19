«دراسة» توضح طريقة التخلص من ضيق التنفس بعد الشفاء من كورونا

يعاني العديد من الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا من وجود ضيق تنفس، والتي تعد من الأعراض الجانبية طويلة المدى التي يعاني منها المصابين أو المتعافين من كورونا، وفقًا لما نشر على موقع «Hopkins medicine».

بمكن إجراء بعض التمارين للتعافي من ضيق التنفس

وأوضح التقرير أن فيروس كورونا يهاجم الرئتين بصورة مباشرة والتي تؤثر على الجهاز التنفسي سلبًا وتتسبب في العديد من الأعراض الجانبية التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الرئوي، كما يعاني الأشخاص العديد من الأعراض الجانبية التي تزول بعد التعافي، ومنها بعض الأعراض طويلة الأمد مستمرة مثل فقدان حاسة الشم.

وفي كثير من الأحيان يمكن استعادة عافية الرئة مرة أخرى لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات الإصابة الشديدة الناتجة عن فيروس كورونا، بممارسة بعض التمارين التي يمكن أن تساعد على التخلص من الأعراض طويلة الأمد.

تمرين استعادة التنفس

ينقسم تمرين التنفس العميق إلى مجموعة من المراحل مع مراعاة القدرة الفردية، ويمكن البدء بالمرحلة الأولى، ثم القيام بزيادة عدد مرات التكرار فقط، أو الانتقال إلى المرحلة التالية.

- التنفس العميق أثناء الاستلقاء على الظهر.

- النوم على ظهرك.

- ثني الركبتين بحيث تستقر أسفل قدميك على السرير.

- ضع يديك فوق معدتك.

- أغلق شفتيك وضع لسانك على سقف فمك.

- تنفس من خلال الأنف واسحب الهواء إلى معدتك.

- ازفر أنفاسك ببطء من خلال أنفك.

- كرر الأنفاس العميقة لمدة دقيقة واحدة.

موانع إجراء أي تمارين في حالة وجود هذه الأعراض

ويجب تجنب البدء في تمارين التنفس، إذا تم ملاحظة أحد الأعراض مثل« الحمى، صعوبة التنفس أثناء الراحة، رفرفة في القلب، الدوخة، التعرق البارد أثناء الراحة، تضخم في القلب».