«بيج رامي» يتعاقد على بطولة عمل فني في رمضان المقبل

تعاقد المنتج أحمد سمير مع رامي السبيعي المعروف بـ«بيج رامي»، للمشاركة في مسلسل جديد خلال موسم الدراما الرمضانية المقبل، حيث من المقرر أن يضم العمل مجموعة من المحترفين في عالم الرياضة، ومن المقرر عقد جلسات عمل مكثفه خلال الأيام المقبلة، لوضع اللمسات النهائية للعمل، وسيجري الكشف عن تفاصيل المسلسل خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لبيان صادر عن الشركة المنتجة.

«بيج رامي» انسحب من «حملة فرعون» بسبب تضارب المواعيد

ويعتبر المسلسل هو التجربة الأولى لـ«بيج رامي» في عالم الدراما، حيث كان من المقرر أن يشارك سابقا في فيلم «حملة فرعون»، عام 2019، وبعد تصوير عدد من المشاهد إلا اعتذر عن استكمال باقي مشاهده في الفيلم بسبب ارتباطه بمواعيد ضرورية في الخارج، بالإضافة إلى التزامه بتعاقدات تتطلب وجوده في أوقات محددة، وبالتالي لم يجد حل سوى الاعتذار، وذلك وفقا لما أعلنه في حواره مع الفنانة إسعاد يونس ضمكن برنامج «صاحبة السعادة».

وعن رغبته في خوض تجربة التمثيل، أوضح بطل «مستر أولمبيا»:«كان هدفي من فكرة التمثيل عموماً هو ما الذي سيقدمه لي هذا الفيلم من دعم ومعرفة الجمهور بلعبتي أكثر».

تفاصيل فيلم «حملة فرعون»

فيلم «حملة فرعون» من تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف حسن بشير، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم عمرو سعد، روبي، محمد لطفي، محمود عبد المغني، حمدي المرغني بالإضافة إلى سوزان نجم الدين، وظهر في الفيلم عدد من النجوم الأجانب من بينهم مايك تايون وهافبور جوليوس بيورنسون.

ويعتبر فيلم «حملة فرعون» هو إعادة إنتاج لفيلم «The Magnificent Seven»، الذي كان مأخوذًا بدوره عن الفيلم الياباني«Seven Samurai»، وسبق وقدمه المخرج سمير سيف في السينما المصرية باسم «شمس الزناتي»، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم عادل إمام، محمود الجندي ومصطفى متولي.