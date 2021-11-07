تفاصيل زيارة بيج رامي للغردقة مرتين خلال 24 ساعة: سأعود مرة أخرى

غادر في ساعة متأخرة من أمس، البطل المصرى العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي Big Ramy» الحاصل على المركز الأول عالمياً للمرة الثانية على التوالي في بطولة مستر أوليمبيا 2021 لكمال الأجسام، مدينة الغردقة، عقب زيارة لمرتين على التوالي بينهما فاصل 24 ساعة فقط، مغادرا إلى محافظة كفر الشيخ لحضور مراسم تكريمه على هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها، قبل أن يعود مجدداً إلى مدينة الغردقة لاستكمال برنامج زيارته والتي شملت برنامجا تدريبيا بالإضافة إلى برنامج سياحي ترفيهي.

برنامج تدريبي وسياحي مكثف لبيج رامي في الغردقة

حصلت «الوطن»، على تفاصيل وصور لإقامة البطل المصرى العالمي ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي Big Ramy»، خلال إقامته في الغردقة، حيث كان يقيم في أحد المنتجعات السياحية الشهيرة جنوب المدينة رفقة مدير أعماله ومدربه الأجنبي، خضع خلالها لبرنامج تدريبي ويأكل كل ساعتين وجبة، حيث كان يتدرب مرتين في اليوم الواحد إحداهما بفندق الإقامة والتدريب الثاني بأحد مراكز الجيم بمنطقة الكوثر بالغردقة.

جاءت زيارة «بيج رامي»، البطل العالمي، إلى مدينة الغردقة، بناء على دعوة من أحد مراكز اللياقة البدنية، حيث تم تخصيص أوقات خاصة للبطل العالمي للتدريب في جيم بمنطقة الكوثر بالغردقة، حيث يتم توفير الهدوء وجو من الخصوصية، وذلك تحت حراسة خاصة من بودي جاردات.

جولات سياحية وترفيهية للبطل العالمي

أجرى البطل العالمي عددا من الجولات السياحية في الغردقة، وسط حراسة مشددة من عدد من البودي جاردات، حيث زار مارينا الغردقة لليخوت، وتجول في منطقة الكوثر، واستجاب لعدد كبير من المواطنين والتقط معهم الصور التذكارية وسط زحام شديد وحراسة خاصة، كما خضع لبرنامج غذائي منتظم حيث يأكل وجبة كل ساعتين.

تم إعداد برنامج سياحى ترفيهي للبطل العالمي بيج رامي، شمل رحلة بحرية على متن لانش سياحي خاص إلى إحدى الجزر البحرية برفقة مدير أعماله ومدربه الأجنبي وحراسه.

بيج رامي: أنا مبسوط في الغردقة

من جانبه أعرب البطل العالمي بيج، عن سعادته بزيارة مدينة الغردقة، قائلا «أنا مبسوط كتير في الغردقة وأتمنى أكون موجود على طول، وإن شاء الله حيكون فيه زيارات كتير الفترات الجاية»، لافتاً في حديثه للجمهور أنه وصل للعالمية وحقق نجاحات بفضل دعواتهم، وغازل المواطنين بالغردقة قائلا «أنا شايف أبطال كتير هنا وبتدرب كويس أحسن من أماكن تانية كتير».

وقال مصطفى الدولي، مدير الجيم الذي يتدرب فيه البطل العالمي، وأحد أصدقائه المقربين في الغردقة، أن بيج رامي رغم أنه حصل على المركز الأول عالمياً للمرة الثانية على التوالي في بطولة مستر أوليمبيا 2021، لكمال الأجسام، إلا أنه شخص متواضع جدا ومصري «ابن بلد» مع معجبيه، إضافة إلى أنه يحرص على أداة الصلاة في وقتها.