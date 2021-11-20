كيف تستبدل هاتفك القديم بآخر جديد بإمكانيات عالية بالتقسيط بدون فوائد

في السنوات الأخيرة، أصبح استخدام الهاتف المحمول من الأشياء الأساسية التي يحرص الكثيرون على استخدامها بشكل دائم ومستمر، وفي كثير من الأحيان قد يرغب بعض مستخدمي الهواتف المحمولة في تجديد الهاتف الخاص بهم واستبداله بهاتف آخر جديد، ذي إمكانيات عالية لاستخدامه في تلبية احتياجاتهم من التصوير أو مشاهدة الأفلام بدقة عالية أو تحميل الألعاب، وغيرها من الاستخدامات الأخرى.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، كيفية استبدال الهاتف القديم بـ هاتف آخر جديد ذات إمكانيات عالية، بنظام التقسيط من البنك التجاري الدولي، والذي يتيح للعملاء فرصة الحصول على خدمة التقسيط من شركة فودافون مع الحصول على خصم يصل حتى 50% عند الشراء بالبطاقة الائتمانية ، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

كيف تحصل على هاتف جديد بالتقسيط من CIB

يتيح البنك التجاري الدولي لعملائه خدمة الحصول على خصم 50% عند شراء هاتف محمول من فودافون باستخدام البطاقة الائتمانية، كما يتيح البنك التجاري الدولي للعملاء خدمة التقسيط على مدار 24 شهرا بدون الحصول على فوائد، على أن يكون ذلك العرض ضمن عروض البلاك فرايداي، والتي مقرر لها أن تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر.

مميزات البطاقة الائتمانية من بنك CIB

- يوفر البنك التجاري الدولي لعملائه فرصة الحصول على خصم يصل إلى نسبة 40% عند الشراء من أفضل المتاجر.

- يمكن الحصول على نقاط ومكافآت BONUS إضافية تصل إلى 40 ألف نقطة بقيمة 200 جنيه «20.000 عند وصول إجمالي مشترياتك بالبطاقة إلى 20.000 جنيه خلال 3 أشهر من إصدار البطاقة».

- يمكن الحصول على 2 نقطة BONUS على كل جنيه للمشتريات عند استخدامك للبطاقة لاستبدالها في مجموعة من المتاجر المشاركة بالبرنامج.

- يمنح البنك التجاري الدولي لحاملي بطاقة الائتمان فرصة إدراجه في برنامج تأمين على الحياة بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه.

- يستطيع العملاء في الوقت الحالي إصدار حتى 4 بطاقات ائتمانية إضافية بدون مصاريف لجميع أفراد الأسرة من الدرجة الأولى.