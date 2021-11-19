قصواء الخلالي: وصلنا لمرحلة متقدمة من التغيير الثقافي بفضل السيسي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنه ومنذ عام 2014 بداية من وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقاليد الحكم وحتى تلك الفترة فقد شهدت البلاد الكثير من الإنجازات والتنمية والحالة الاقتصادية المختلفة، لافتة إلى أن العنصر الرئيسي في المجتمعات هو تغيير الحالة الثقافية من أجل الاستفادة كدولة وأفراد من تلك المعطيات التي باتت موجودة.

الخلالي: القيادة السياسية مهتمة بتطوير الثقافة والاقتصاد والعلاقات الدولية

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه وبتغيير الحالة الثقافية تتطور الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والعلاقات الدولية، حيث إن جميعها خط واحد فيساعد ذلك على نهضة المجتمع، «لو إنت ماشي فيه بالتوازي بشكل مناسب فبتستفيد بشكل كبير من كل المعطيات اللي عندك».

وأوضحت أن الحالة الثقافية في مصر قد تغيَّرت للأفضل بشكل كبير، وذلك لوجود وعي كبير لدى المواطن الذي استطاع أن يحسن الاختيار والانتخاب من البداية للوصول لمحطة آمنة مع قائد استطاع أن يقود تلك الدولة إلى محطة آمنة في محطات متسلسلة وصولا للافتتاحات والمشروعات الضخمة التي أنشأتها القيادة السياسية، «المواطن المصري كان عنده الوعي الكافي لحسن الاختيار، والمواطن المصري ذكي وتاريخه كبير ولم يذهب هباءً».

وأكدت أن التغيَّر الثقافي هو أمر لا يستطيع الشخص لمسه، ولكنه حالة تراكمية تحدث مع كل نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي أو تحرك دبلوماسي، «كل الحاجات دي بتعتبر معاول ثقافية في البناء، ومن هنا تبدأ صناعة الوعي وبناء الإنسان، وكل ده تغير وتطور للأفضل، واللي ميشوفش يبقي عنده خلل في التقييم».

مشروع بناء الإنسان المصري

وتابعت: «مشروع بناء الإنسان المصري اللي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ وصوله وحتى الآن هو مشروع عملاق يندرج تحته الكثير من الأمور، وهذا المشروع هو الحاوية العملاقة لكل المشروعات التي تم تنفيذها مثل حياة كريمة والمشروعات الاقتصادية والتنموية والطرق، حتى التسليح العسكري مرتبط ببناء الثقافة المصرية وثقافة القوة».