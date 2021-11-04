قصواء الخلالي: مهما تعلم الإنسان لن يتلقى إلا القليل

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الكتاب والقراءة، وما يتم تداوله من وسائط إلكترونية أو ورقية، كلها تؤثر في المكون المعرفي لدى الأشخاص، لافتة إلى أنه ومهما تعلم الشخص لن يكون قد تلقى من العلم إلا القليل، «كل واحد بيعتقد إنه بلغ السماء والجبال طولا، وبيلاقي نفسه في مواقف دقيقة مش عارف يتصرف وبيلجأ للناس اللي حواليه لأنه في حاجة للمزيد من العلم والمعرفة».

الخلالي: «كل واحد بصير على نفسه»

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، أنه لا يوجد شخص حول العالم غير مثقف، ولكن كل شخص ولديه الثقافة الخاصة به بشكل مختلف عن الآخر، حيث إن الثقافة قد تظهر على شخص بعينه على هيئة سلوك أو اتجاه سيء، ولكن وبالرغم من ذلك فهي ثقافة ينتهجها ذلك الشخص، «كل واحد بيكون بصير على نفسه وعارف اتجاهاته وسلوكياته والصح والغلط».

الخلالي: «فيه ضوابط وسلوكيات إنسانية وثقافية بتساعدنا على الوصول للمعرفة الموسوعية الحقيقية»

وأوضحت أن كل ما يعبر على الشخص من مواقف مختلفة منذ طفولته وحتى شيخوخته مرورا بشبابه وأصدقائه ودراسته، جميعها تشكل معرفته الشخصية، «علشان تعرف تتصرف في كل دول صح لازم تكون مطلع على تاريخ الأمم وثقافات الشعوب والعلوم والفنون وتحترمهم جميعها كما تحترم الرأي الأخر، وفيه ضوابط وسلوكيات إنسانية وثقافية بتساعدنا على الوصول للمعرفة الموسوعية الحقيقية».

وأكدت أن قراءة الكتب، دائما ما تؤدي إلى توسعة مدارك الشخص، وبالتالي تتغير حياته ورؤيته للأوضاع المختلفة، «لما بتوسع معارفك حياتك بتكون أفضل ورؤيتك بتكون أنضج وأبعاد حياتك الشاملة هتكون أحسن ونصحك للأخرين هيكون أحسن وقراراتك هتكون أفضل، وكل ما بتقرأ أكتر كل ما بتعرف أكتر قراراتك بتكون أفضل لأنك بكده بتطلع على خبرات الآخرين».