وفاة والدة الفنان الراحل عبدالله محمود بعد صراع طويل مع المرض

توفيت منذ قليل، والدة الفنان الراحل عبدالله محمود، وجدة الفنان أحمد عبدالله محمود بعد صراع طويل مع المرض.

أعلن الفنان أحمد عبد الله محمود، اليوم، وفاة جدته، والدة الفنان الراحل عبد الله محمود، وكتب على صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت جدتي والدة أبي، أرجو الدعاء لها ولكل أمواتنا».

عبدالله محمود من مواليد ديسمبر 1960

عبد الله محمود من مواليد شهر ديسمبر من عام 1960، وتوفي عام 2005، بعد صراع مع مرض السرطان، فحين كانت بداية مشواره الفني في نهاية السبعينات من القرن الماضي من خلال مسلسل «البوسطجي» عام 1974.

وفاة عبدالله محمود عام 2005

وقدم خلال مسيرته عددا كبيرا من الأعمال الفنية الخالدة منها: «شمس الزناتي، وحنفى الأبهة، والمولد، والمواطن مصري».

في حين أن نجل عبدالله محمود كان اشتهر خلال السنوات الماضية في مجال التمثيل بعد أن شارك الفنان محمد رمضان في بطولة مسلسل «الأسطورة».