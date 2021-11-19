انفجار لغم حقيقي أثناء تصوير آخر مشاهد مسلسل «ليلة السقوط» بالعراق (صور)

شهد اليوم الأخير من تصوير مسلسل «ليلة السقوط»، انفجار لغم خلال التصوير فى «المدينة القديمة» بمنطقة الساحل الأيمن في الموصل بالعراق، وهو المكان الذي شهد معركة تحرير الموصل من الدواعش على يد القوات العراقية، وعلى رأسها جهاز مكافحة الإرهاب، ولم يسفر الانفجار عن أي خسائر بشرية.

ووجه المنتج قيس الرضواني، باستبدال إحدى الكاميرات التي تضررت إثر الانفجار، خاصة أن المخرج ناجي طعمة يصور مشاهد المعارك بـ4 كاميرات حديثة.

الانتهاء من تصوير مشاهد المسلسل

وانتهى فريق عمل مسلسل «ليلة السقوط» من تصوير مشاهد المسلسل، استعدادا لدخول العمل مرحلة المونتاج والميكساج ليكون جاهزا للعرض على الفضائيات بداية العام المقبل.

وقال المنتج الدكتور قيس الرضوانى، في بيان: «أثناء تصوير المشهد الأخير في المسلسل، انفجر لغم حقيقي، من مخلفات معركة تحرير الموصل من أيدي تنظيم داعش، وكاد أن يصيب فريق العمل، لكن الانفجار طال كاميرات التصوير فقط في المدينة القديمة بمنطقة الموصل، وهي المنطقة التي تحتوي على سراديب ودمار شامل بسبب معركة تحرير الموصل، والتي شهدت مقتل عدد كبير من عناصر داعش الإرهابية، علما أن المنطقة لم تطأها عناصر إزالة الألغام والمتفجرات منذ المعركة، لكن كان لدينا إصرارا على تصوير مشاهد العمل في أماكنها الحقيقية، حتى تظهر للجمهور العربي وللعالم ما حدث في مدينة الموصل، وما أحدثه الدواعش في العراق في الفترة من 2014 حتى 2017، ليظهر كم الدمار الشامل الذي أحدثه الإرهاب».

الرضواني: المسلسل عمل وطني

وأشار إلى أن العمل ليس مجرد عمل فني لكنه عمل وطني، وكل من شارك فيه تعامل معه على هذا الأساس ذلك لأننا نقدم توثيقا للمآسي التي شهدها الوطن العربي، ولذا تخطت ميزانية التصوير حتى الآن أكثر من 5 ملايين دولار، لأننا استخدمنا أحدث الكاميرات، بالإضافة للتعاون مع مديرين تصوير على مستوى عال.

وشدد على أن تنفيذ معارك الأكشن تم بشكل حقيقي، وكذلك تم الاستعانة بأجهزة خاصة لتصوير الانفجارات التي تمت، واستمر التصوير لأكثر من 122 يوما، حتى يخرج العمل بهذه الصورة التي تليق بتوثيق أحداث مهمة حقيقية تظهر دور القوات العراقية في الحفاظ على وطنهم، وأبرز العمل تكاتف الشعب العراقي بكل مكوناته وطوائفه وقومياته في مواجهة قوى الظلام والطغيان التي حاولت محو تاريخ العراق الجميل، ويحكي في إطار درامي تشويقي توثيقي الجرائم التي ارتكبتها داعش الإرهابية في أهل العراق خلال 3 سنوات عجاف شهدت خلالها أحداثاً مأساوية دموية.

وأكد أن التصوير تم في الموصل وأربيل ودهوك وعدد كبير من الأماكن الحقيقية ورفضنا بناء ديكورات حتى يظهر العمل بشكلها الحقيقي.

3 أعوام لإعداد للمسلسل

يذكر أن «ليلة السقوط» استغرق الإعداد له 3 أعوام، ورصدت الشركة المنتجة ميزانية ضخمة لتقديمه على أعلى مستوى، حيث اختارت باقة مميزة من أهم نجوم الوطن العربي، تضم أكثر من 130 فنانا وفنانة في سابقة لم تحدث من قبل، تحت قيادة المخرج ناجي طعمة، الذي حقق نجاحا في الآونة الأخيرة بأجزاء مسلسل «باب الحارة» الثلاثة.

ويشارك في العمل من مصر النجم طارق لطفي والفنان أحمد صيام، ومن سوريا النجم باسم ياخور والفنانة كندة حنا، ومن الأردن النجمة صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية وأبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضر وريهام البياتي وبيداء المعتصم، سيناريو مجدي صابر.