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السيسي: مصر كانت في مقدمة دول العالم التي عانت من آفة الإرهاب الأسود

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محمود البدوي
07:24 م | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر كانت في مقدمة دول العالم التي عانت من انتشار آفة الإرهاب الأسود، الذي كان أحد أهم مسبباته، عدم انتهاج المجتمع الدولي لمقاربات شاملة خلال التعاطي مع الأزمات الإقليمية والدولية، سواء في فلسطين أو أفغانستان أو العراق، ومؤخرًا الأحداث التي شهدها ولا يزال يعيشها وطننا العربي في ليبيا وسوريا واليمن.

يجب إنهاء التدخل الأجنبي في شؤون المنطقة العربية

وأضاف السيسي، خلال كلمة عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء أجهزة «المنتدى العربي الاستخباري»، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الاستثنائي للمنتدى، الذي يعقد حاليا بالقاهرة، أن هذه الأزمات لا حل لها سوى بإنهاء التدخل الأجنبي في شؤون المنطقة العربية، واحترام قرار وإرادة الشعوب وسيادة الدول الوطنية، ومؤسساتها وبما من شأنه إنهاء استغلال التنظيمات الإرهابية والتكفيرية لهذه الأزمات وتداعيتها.

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