«بايدن» يدعو الكونجرس للموافقة على خفض الغازات المسببة للتلوث

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس، إلى المصادقة على تعديل بروتوكول «مونتريال»، الذي يهدف إلى خفض الغازات التي تسبب ضررًا كبيرًا للمناخ.

دعم المصادقة على بروتوكول «مونتريال» لخفض انبعاثات الغاز

كما حث الرئيس الأمريكي، مجلس الشيوخ، إلى دعم المصادقة على تعديل بروتوكول «مونتريال» الذي وقع عام 1987، وينص على التخلص من مركبات «الهيدروفلور الكربون»، التي تتسبب في أضرار المناخ تدريجيا.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، قال «بايدن»، إن مصادقة الولايات المتحدة يمكن أن تعزز المصالح الأمريكية، و تحفز الاستثمار والصادرات من خلال نشر بدائل لمركبات «الهيدروفلور الكربون»، حيث أن مركبات «الهيدروفلور الكربون» تستخدم في التبريد وتكييف الهواء وتصنيع الرغوات العازلة، كما أنها واحدة من أكثر الغازات المسببة لغازات الاحتباس الحراري الدفيئة.

دور الولايات المتحدة الأمريكية لخفض انبعاثات الغاز

وفي سياق متصل، لعبت الولايات المتحدة دورا كبيرا في صياغة تعديل بروتوكول «مونتريال »، الذي يدعو الدول إلى خفض هذه المركبات بنسبة 85 % بحلول عام 2036، وبحسب الخبراء فمن المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق، إلى خفض الاحتباس الحراري بمقدار 0.5 % بحلول عام 2100، وفقا لقناة «سكاى نيوز العربية».

وقال الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، أمام قمة الأمم المتحدة لتغيير المناخ «كوب 26» في جلاسكو باسكتلندا: «إننا نلتزم بشكل جماعي بخفض غاز الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030، وأعتقد أنه من المحتمل أن نتجاوز ذلك».

انبعاثات الميثان من أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري

وأضاف «بايدن»، أن احتفاظ الاحترار العالمي عند 1.5%، يحتاج إلى خفض انبعاثات الميثان بأقصى سرعة ممكنة، حيث إنه من أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مؤكدا أن ذلك سيحدث فارقا كبيرا ليس فقط فيما يتعلق بتغير المناخ، بل على الصحة الجسدية للأفراد ويحسن أيضا من إمداد الغذاء.