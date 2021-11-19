رئيس هيئة المحطات النووية: ندرس إنشاء مفاعلات صغيرة تحت الأرض

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن البرنامج النووي في مصر لا يعتمد على محطة واحدة، وموقع الضبعة يسع لإنشاء 4 محطات نووية أخرى، يمكن إضافتها في المستقبل.

سبب اختيار الضبعة لإنشاء المحطة النووية

وأضاف أمجد الوكيل، خلال لقائه مع الإعلامي، مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد إجراء دراسات دقيقة، تبين أن موقع النجيلة 1 والنجيلة 2 بمحافظة مطروح يمكن إنشاء محطات نووية بهما.

وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، «ندرس حاليا إنشاء المفاعلات النووية الصغيرة التي لا تأخذ حيزا كبيرا على الأرض، ويمكن بناؤها تحت الأرض، في وقت قياسي»، موضحا أن مصر تسعى لتعظيم المشاركة المصرية الروسية في المفاعلات النووية المحلية.

وأوضح الوكيل، أن مصر حددت مع روسيا نسب المشاركة في المفاعلات النووية المحلية كالآتي: من 20% إلى 25% للمشاركة المحلية في المفاعل الأول والثاني، ثم تزاد النسبة تباعا لتصل إلى ما بين 30% إلى 35% على الأقل في المفاعل الثالث والرابع.

وأردف رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه لضان عدم انحصار النسبة في شكل إنشاءات فقط أو أعمال توريد لمواد خام، تم تقسيم نسبة المشاركة المحلية في المشروعات النووية التي تنفذها روسيا في مصر، إلى 4 مجموعات من العمل، وهي 5% لأعمال التصميم، و35% لأعمال الإنشاءات والتشييد، و25% لتوريد المعدات والمكونات، و35% لتوريد المواد الخام، وذلك لضمان مشاركة الشركات المصرية.

وأفاد الوكيل، بأنه تم إنشاء موقع إلكتروني لتسجيل الشركات المصرية التي تود المشاركة في المشروع النووي، موضحا أن 280 شركة مصرية سجلت بياناتها ومن المحتمل دخولها المشروع أثناء فترة تنفيذه.

الإعلان عن 3 جوائز للأطفال المشاركين في مسابقة الرسومات الكاريكاتيرية

وقال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، «أعلنا منذ فترة وجيزة عن مسابقة للأطفال المصريين لابتكار شخصية كاريكاتيرية تعبر عن محطات الطاقة النووية».

وأضاف أمجد الوكيل، خلال لقائه مع الإعلامي، مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن المسابقة كانت للأطفال من سن 8 سنوات إلى سن 15 سنة، لربط النشء بالطاقة النووية، وزيادة التوعية لدي الأطفال بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأنها طاقة خير للبشرية.

وكشف رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن أنه سيتم الإعلان عن 3 جوائز للأطفال الفائزين وجوائز تميز أخرى للأطفال الذين شاركوا في المسابقة، موضحا أنه هناك إقبالا كبيرا على المسابقة وأكثر من 200 طفل تقدموا حتى الآن برسومات كاريكاتيرية عن محطات الطاقة النووية طبقا لتخيلهم.

وتابع أمجد الوكيل، نأمل في إعداد فيلم كرتوني عن الطاقة النووية، من خلال إدخال الشخصيات التي ابتكرها الأطفال في فيلم يعرض على أطفال مصر لزيادة وعيهم، مشيرا إلى أن مصر تتواصل أيضا مع العلماء المصريين في الخارج بشكل مستمر.