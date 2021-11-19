حقوق الإنسان بالنواب: الإصلاحات التشريعية انعكاس لاستراتيجية الأولويات

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما يحدث من إصلاحات تشريعية في مصر حاليا، وكذا المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي كالصحية أو تلك الخاصة بـ«حياة كريمة» أو سلسلة الإصلاحات التنفيذية التي تحدث في ربوع مصر، هي انعكاس لرؤية واستراتيجية بمراحل تنفيذ محددة تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها طبقا لأولويات التنفيذ.

رضوان: أكثر من نصف مراكز محافظة سوهاج داخلة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأضاف «رضوان»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، والذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه وفي محافظة سوهاج وحدها فهناك ما يقرب من 11 مركزا، 7 منها قد انضمت لمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، «أكثر من نصف مراكز تلك المحافظة داخلة في المبادرة بتغطية لـ119 قرية، وفيها بيتم الإحلال والتجديد لجميع المنافذ والخدمات المقدمة للمواطنين».

رضوان: عقب الثورتين عانينا كثيرا من انقطاع الكهرباء في ربوع الجمهورية

وأوضح أنه وفي أعقاب ثورتي 2011 و2013 عانت كل القرى في المحافظة من نقص الكهرباء، حتى إن غياب الكهرباء عن المنازل كان يصل لـ7 ساعات كاملة، «كان فيه أجهزة كثيرة بتروح، وحق الإنسان في الخدمة الأساسية التي ينعم بها الغرب فهناك فجوة كبرى بين مصر والغرب، والآن كل المؤشرات بالإيجاب في الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين».

وأكد أنه وبالنسبة للحالة الأمنية، فكان هناك تحديات أمنية في ربوع مصر سواء على الحدود في سيناء، والتي استشهد على إثرها ضباط شرطة وجيش وأفراد للأمن، «قطاعات الشعب المصري بالكامل كانت تعاني من غياب الأمن، ورأينا تفجيرات لمديريات الأمن، واستهداف للممتلكات الخاصة والعامة، وكلنا كنا خايفين على ولادنا ومش عايزينهم ينزلوا مدارسهم، والكلام ده كله انتهى حاليا».