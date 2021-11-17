وحدة حقوق الإنسان بالقليوبية تطلق حملات توعوية ضد التنمر لطلاب المدارس

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن وحدة حقوق الإنسان التابعة لمكتب السيد المحافظ، بدأت في إطلاق حملات توعية للطلاب داخل المدارس بنطاق المحافظة، تحت عنوان «لا للعنف.. لا للتنمر»، لافتا إلى أن الفعاليات يجرى تنفيذها، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم والأوقاف.

انطلاق فعاليات حملات لا للعنف والتنمر بطوخ

بدأت تلك الندوات اليوم الأربعاء، بمدرسة الشهيد محمد عبد الحميد حسن الرسمية للغات بطوخ بحضور نجلاء الفرماوي مدير مكتب حقوق الإنسان ومنسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان بالقليوبية وأشرف محمود مدير مكتب حقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية والدكتورة عزة عطا وكيل إدارة طوخ التعليمية والشيخ محمد عبد الفتاح أحمد رئيس قسم الإرشاد بمديرية الأوقاف.

واستعرض في كلمته، أهمية التسامح مع النفس أولا قبل تقبل الآخرين حتى يكون هناك استقرار نفسي ووجداني، وأن الله سبحانه وتعالى عندما قال للرسول: «ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك»، وكان الرسول يردد دائما: «اللهم اهدِ قومي فأنهم لا يعلمون»، وأن أحد أسباب العنف في مجتمعنا هي عدم وجود التسامح فيما بيننا.

الحملة تهدف لنشر روح التسامح

وخلال الندوة استعرض المحاضر عماد رزق، حيث أكد على احتياجنا إلى نشر روح التسامح بين الناس ورفض العنف والتحلي بالسلوكيات الإيجابية التي تفيد المجتمع، وقدم طلاب مدرسة المهندس عنتر عبد الرازق مسرحة تحت عنوان «التنمر يقتل عمدا» وقدم طلاب مدرسة الشهيد عبد الحميد حسن مسرحية تحت عنوان «كن صديقي واحترمني».

وأكد أشرف محمود مسئول حقوق الإنسان بمديرية التعليم بالقليوبية أن تنفيذ تلك الفعاليات، يأتي ضمن الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، التي من محاورها الأساسية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بهدف تعزيز الشعور بالانتماء ورفع الحس الوطني لدى الطلاب، موجها بضرورة تكثيف الحملات التوعية لكافة فئات الطلاب حرصا على سلامتهم وصحتهم، وللتعرف على جهود الدولة في الارتقاء بخدمات المواطنين في مختلف المجالات.