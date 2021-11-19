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محمود مسلم

قطاع حقوق الإنسان بـ«الداخلية» يتفقد مواقع شرطية ودور الأيتام بالمنوفية

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الوطن
06:21 م | الجمعة 19 نوفمبر 2021
جانب من الزيارات

جانب من الزيارات

مرَّت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق (مديرية أمن المنوفية – مركز إصلاح وتأهيل شبين الكوم)، وشارك في اللجنة قطاع الخدمات الطبية بفريق طبي من جميع التخصصات.

استراتيجية «الداخلية» تهدف إلى إعلاء حقوق الإنسان

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كل المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات الأمنية.

كما زارت اللجنة عددا من دور الأيتام بنطاق المحافظة، ووزعت بعض الهدايا العينية على المقيمين بها.

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