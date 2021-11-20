وزير الأوقاف: التهرب من واجبات العمل اختلاس معنوي للمال

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الجمعة، بـ90 من القيادات الوسطى بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، وذلك بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

وشمل اللقاء مناقشة بعض جوانب العمل الدعوي والإداري والقضايا الآنية، والاستماع إلى رأي هذه القيادات الميدانية في عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بشئون المساجد والعمل الدعوي.

وكان اللقاء بحضور الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، والأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية، واللواء حسن الجمال، رئيس حي المنتزه، مع مراعاة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

الاهتمام بالأئمة

وخلال اللقاء، رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالحضور ، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تهتم بالأئمة شكلًا ومضمونًا من حيث توفير الزي اللائق بهم والاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب التراكمي النوعي المتميز، مؤكدًا أن هناك طفرة في المستوى الثقافي للأئمة، وأنه قد أسعده كثيرًا تقدم مستوى الأئمة العلمي من خلال مشاركتهم في المسابقات المتنوعة التي تعقدها الوزارة ومن هذه المسابقات مسابقة القراءة الحرة.

وتم اختيار أمهات الكتب مثل كتب: «المجموع للإمام النووي- والخصائص لابن جني- ومغني اللبيب لابن هشام - وبغية الإيضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدي»، واجتاز عدد كبير من الأئمة اختباراتها بتميز كبير.

رفع صناديق التبرعات من المساجد

وأشار إلى أن قرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد، ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية، يهدف إلى حوكمة التبرعات بالمساجد، كما أكد خلال اللقاء أن من يقصر في عمله يأكل سحتًا، وأن التهرب من واجبات العمل الوظيفية اختلاس معنوي للمال، وعلى الجميع تحري الشفافية والنزاهة فيما يقومون به من أعمال.

تأهيل الدعاة في الأوقاف

وفي بداية كلمته أكد الدكتور أحمد حسين، عميد الدعوة الإسلامية، بأنه يشهد من خلال متابعته المستمرة لمسيرة الدعوة أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعاد للمسجد مكانته وللإمام هيبته وللمنبر منزلته، وذلك بتأهيل الإمام تأهيلًا علميًا رائعًا وملموسًا على أرض الواقع، وأعاد للمنبر منزلته فقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة وله بصمة واضحة في النهضة الحقيقية للجمهورية الجديدة، وأن أئمة الأوقاف الآن علماء ومن أهم ركائز المجتمع.

وفي كلمته أشاد اللواء حسن الجمال، رئيس حي المنتزه، بجهود وزير الأوقاف الدعوية، مبينًا أن المسجد أصبح منارة والإمام استعاد مكانته في المجتمع.