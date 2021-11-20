الرئيس الأمريكي يخرج من المستشفي بعد إجراء فحص لـ القولون

خرج الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من المستشفى، وقال إن نتيجة الفحص الطبي جيدة جدا، فيما قال طبيب «البيت الأبيض»، إن الرئيس بايدن، بصحة جيدة ويتمتع بالقدرة على ممارسة مهامه الرئاسية ، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان بايدن، تم تخديره في وقت سابق، لـ إجراء فحص للقولون بالمنظار، في مركز «والتر ريد الطبي»، فيما أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، جين بساكي، في وقت لاحق، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن رئيس الولايات المتحدة، استأنف مهامه في الساعة 11:35 صباحا «06:35 مساء بتوقيت القاهرة».

وقالت بساكي، إن بايدن، تحدث مع نائبته ورئيس الأركان رون كلاين في حوالي الساعة 11:35 صباحا، واستأنف مهامه في ذلك الوقت، وفقا لما ذكرته صحيفة «يو إس أيه توداي» الأمريكية.

بساكي: بايدن كان في حالة معنوية جيدة

وأشارت بساكي، إلى أن الرئيس الأمريكي، كان في حالة معنوية جيدة، مشيرة إلى أن بايدن، نقل سلطاته مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس، حيث تولت المهام الرئاسية، لقرابة 3 ساعات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.