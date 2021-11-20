تموين جنوب سيناء: تحرير 136 محضرا في 6 حملات بمدن المحافظة

قال المهندس سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص، إنه تم القيام بخمس حملات تموينية في مدن خليجي السويس والعقبة برئاسة إبراهيم الحارون وكيل المديرية، في إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة متابعة المنشآت والمحال التجارية في كل المدن لضبط الأسواق.

وأضاف «عبدالقادر»، أن الحملات استهدفت المحال التجارية التي تقدم أطعمة للسياح والمواطنين، والمطاعم بمختلف أنواعها والمناطق الترفيهية التي تقدم وحبات سريعة، مشيرا إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور علي مصلحي وزير التموين، وجها بضرورة ضبط المخالفات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه وتقديم أغذية ومشروبات منتهية الصلاحية أو لا تصلح للاستهلاك الآدمي.

تحرير 65 محضرا تموينيا في دهب والطور

من جانبه قال إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين، إنه جرى القيام بثلاث حملات تموينية لإحكام الرقابة على مدن المحافظة، بالاشتراك مع مجالس المدن وفرع حماية المستهلك بجنوب سيناء، مؤكدا أن الحملات استهدفت ثلاث مدن هي دهب، الطور، أبوزنيمة.

وفي مدينة الطور جرى المرور علي المحال التجارية في مناطق (المنشية ش جمال عبدالناصر وحى الزهور ومحلات الكورنيش 306)، بحضور سهير عبدالعاطي سكرتير المدينة، بالإضافة إلى قيام التموين وحماية المستهلك، بالمرور على منشآت ومحال في دهب وأبوزنبمة، وأسفرت الحملات عن تحرير 65 محضرا تموينيا كالتالي:

１- محضر ضبط 1400 علبة سجائر مستوردة مجهول المصدر.

２- تحرير 22 محضر عدم حمل شهادة صحية.

３- تحرير 6 محاضر بيع زيادة عن السعر الرسمي.

４- تحرير 36 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

تحرير 71 محضرا في حملة بشرم الشيخ ونويبع وأبورديس

قال وكيل مديرية التموين، إنه جرى المرور على مدن نويبع، شرم الشيخ، أبورديس، حيث تم تشكيل حملة تموينية مكبرة شملت جهاز حماية المستهلك ومجالس المدن، أسفرت عن تحرير 71 محضرا تموينيا بيانهم كالتالي:

１- تحرير 7 محاضر أغذية مجهول المصدر، سجائر مستوردة وعسل ملكي بدون بيانات وصلاحية على العبوات.

２- تحرير محضر انتهاء صلاحية بعد ضبط 17 كيلو جرام كفتة وبانيه منتهى الصلاحية.

３- تحرير 3 محاضر نقص وزن ومواصفات لخبز غير مطابق.

４- تحرير 23 محضر عدم حمل شهادة صحية.

５- تحرير 9 محاضر بيع بأزيد من السعر.

６- تحرير 29 محضر عدم إعلان عن الأسعار.