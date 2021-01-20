محافظ جنوب سيناء يتفقد محطة تموين ومركز لتحويل السيارت بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الثلاثاء، بجولة ليلية بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لتفقد مشروع إقامة محطة تموين ومركز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمنطقة السوق التجاري القديم.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يجري الانتهاء من أعمال الإنشاء في موعد أقل من الشهرين، وسيجرى الافتتاح التجريبي للمحطة، للتأكد من كفاءة العمل بها، ثم الافتتاح الرسمي خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي في مارس المقبل.

وأشار إلى أنه جاري إنشاء المحطة الثالثة بمنطقة الهضبة، من خلال تزويد محطة البزين بعدد 4 تنكات غاز طبيعي، إضافة إلى محطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأعلن المحافظ أنه جاري استطلاع عدة مناطق أخرى بمدن الطور ودهب لإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز، وسيجري إقامة محطات في باقي المدن تباعًا لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، فضلًا على اختيار أماكن أخرى على الطريق الدولي، وذلك تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية في التوسع في إنشاء هذا النوع من المحطات، للحفاظ على الصحة العامة والبيئة وتحقيق مردود اقتصادي أعلى.

وأوضح المحافظ أنه جرى افتتاح المحطة الأولى لتحويل السيارات بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ والتي تعمل بطاقة تشغيل تبلغ 1500 متر مكعب/ الساعة، بحضور وزير البترول، لتموين 1500 سيارة يومياً.

وتعد محطة منطقة السوق التجاري القديم، هي المحطة الثانية بالمدينة ومحطة منطقة الهضبة هي المحطة الثالثة، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، التي أطلقها فى يوليو الماضى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والإسراع فى إجراءات وخطط إقامة محطات جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي من تقليل استهلاك الوقود السائل والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.