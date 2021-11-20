هل يحق للزوج إرجاع طليقته رغما عنها؟.. أزهري يرد

قال الشيخ سعيد نعمان عضو لجنة الفتوي بالأزهر سابقًا، إنه يجوز للرجل إنَّ طلق زوجته طلاقًا رجعيًا أن يرجعها إلى ذمته ما دامت أيام العدة لم تنقض، موضحًا أنَّ الشريعة كفلت للرجل حق إرجاع زوجته برضاها أو رغمًا عنها ما دام الطلاق لم يكن رجعيًا ولم يثبت بشهود أو على يد مأذون ويكون هذا قولًا كقوله «أرجعتكِ إلى ذمتي»، أو فعلًا بالجماع وما يتبعه من تقرب للزوجة.

أحكام الطلاق الرجعي

وأضاف «نعمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه لا يتعين على المرأة الواقع عليها الطلاق الرجعي ترك بيت الزوجية والعودة إلى بيت أهلها لعل الرجل يرجع في تطليقه لها، وإذا لم يرجعها ولم يكن هناك شهود حينما ألقى عليها الطلاق فيجب عليها التوجه إلى أقرب مأذون لتوثيق الطلاق، أو شيخ الجامع، وإن لم يكن فقسم الشرطة لإثبات حالة الطلاق.

مشروع قانون لإنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين

وتقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب لإنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، الذي تضمن موادًا عديدة تنظم عمل المأذونين وتوضح الشروط التي يجب أن تتوافر في المأذون وكذلك تنظم العِلاقة بين المأذونين والمواطنين لما لها من طابع خاص ومهم، لا يجب التغافل أو التهاون به، لذلك تضمن القانون موادًا تحدد شروط توثيق عقود الزواج و الطلاق وإرجاع الزوجة المطلقة.

وجاء نص المادة 36 كما يلي: «لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من جنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين في خدمة القوات المسلحة وكذلك الجنود وضباط الصف والمساعدين والسجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية إلا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج، ولا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورًا وإناثًا إلا بعد إخطار المصلحة المذكورة، ولكل من هؤلاء أن يرجع المطلقة رجعيًا دون إخطار».