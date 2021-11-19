ما هو سن الزواج في مصر؟ تعرف على حقيقة تغييره في قانون الأحوال المدنية

شهدت محركات البحث، بحثا مكثفا خلال الساعات القليلة الماضية عن حقيقة تغيير سن الزواج في مصر، وانتشرت التساؤلات العديدة ليست فقط على محركات البحث، وحتى مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الـ«واتس آب»، واختلفت الأقاويل حول سن الزواج في مصر، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في هذا التقرير لتوضيح حقيقة الأمر.

حقيقة تغيير سن الزواج في مصر

وزادت التساؤلات والاستفسارات بشأن حقيقة تغيير سن الزواج في مصر، بالتزامن مع تقدم الحكومة بمشروع قانون، إلى مجلس النواب، يهدف لإصدار قانون ينظم المأذونيات وأعمال المأذونين الشرعيين، وهو مشروع القانون الذي يتضمن موادًا هامة، توضح طريقة عمل المأذونين، وجاءت من بين تلك المواد التي يتضمنها مشروع القانون، مادة توضح شروط توثيق عقود الزواج.

وحدد مشروع القانون الذي ينظم المأذونيات وأعمال المأذونين الشرعيين، شروطًا للمأذون لتوثيق عقد الزواج، ويأتي في مقدمتها التحقق من شخصية الزوجين عن طريق بطاقات الرقم القومي وصور شخصية حديثة، وكذلك الاطلاع على الشهادات الطبية التي تثبت إجراء الفحص الطبي على الطرفين، وفقًا للقواعد المعمول بها.

ما هو سن الزواج في مصر

وحول حقيقة تغيير سن الزواج في مصر، حددت مواد قانون الأحوال المدنية ضوابط وشروط لتوثيق عقد الزواج، وجاء نص المادة (31 مكررًا) من القانون: «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة».

واشترط القانون للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

الزواج عند 21 سنة

وظهرت مطالبات برلمانية ومن بعض الشخصيات تطالب بمنع زواج الأطفال المقدم من الحكومة سن الزواج بـ18 عاما، وضرورة رفع سن الزواج إلى 21 عاما حتى يكون الشباب قادرين على إقامة حياة زوجية رشيدة، إلا أنّ قانون الأحوال المدنية الحالي حدد سن الزواج بالفعل عند 18 سنة للطرفين.

والعمر السابق هو السن الفعلي المحدد للزواج بالفعل، وتقدمت الحكومة بمشروع قانون، إلى مجلس النواب، يهدف لإصدار قانون ينظم المأذونيات وأعمال المأذونين الشرعيين.

نائب ينفي تعديل سن الزواج

وأكد النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد تغيير في سن الزواج المنصوص ادعائه في قانون الأحوال المدنية عند 18 عاما، وأن ما تداول على بعض صفحات السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية غير صحيح.