«الأعلى للإعلام» يحظر الإعلان عن منتجات طبية دون ترخيص

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشكيل لجنة لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلانات الطبية المقترحة من وزارة الصحة وبحثها في ضوء اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقًا للقانون 180 لسنة 2018، مؤكّدًا أنَّه خاطب المجلس كل الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017، التي تنص على أنَّه يحظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، التي تُشكّل برئاسة وزير الصحة.

الإعلان عن المنتجات الطبية

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في قرار له حظر الإعلان عن المنتجات الطبية أو أي منتج صحي بدون الحصول على إذن من الجهات المختصة، لاسيما تلك التي تروّج لأدوية مجهولة المصدر مثل أدوية المفاصل التي تدّعي علاجا لآلام المفاصل وغيرها من الأدوية المنشطة «المنشطات» والأعشاب التي لم يصرح بها من الجهات المختصة.

وكان المجلس قد قرر في وقت سابق وقف الإعلان عن عدة منتجات طبية مثل «كورال لي مورال» و«أبليكس»، وقال إنَّ الإعلان عنهما أمدّ المستهلكين بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقي، ومضلل كما ورد بكتاب المعهد القومى للتغذية بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، إضافة إلى صدور أحكام ضد الشركة القائمة على ترويج المنتج المنوه لتضليله المستهلكين.

كما تلقى المجلس شكوى من وزارة الصحة ضد تطبيق «فيزيتا» الذي يتم بيع الأدوية من خلاله، وقالت الوزارة في شكواها إنَّ الأمر يمثل مخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة، إلى جانب خطورة تأثير ما يتم تقديمه من أدوية على حياة المواطنين.

كود البرامج الطبية

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددًا من اللقاءات مع النقابات بعد عدة خطابات ولقاءات تمت مع عدد من النقابات المعنية، لاسيما نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء التي طالبت بضوابط للبرامج الطبية وظهور الأطباء، وبالفعل تم تدشين كود البرامج الطبية الذي يشمل المعايير الآتية:

1- عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس.

2 - عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.

3 - عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة.

4 - مراعاة عدم عرض مشاهد في أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة.

5 - عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.