إعادة تعيين 157 موظفا بالمؤهل الأعلى في «الوطنية للإعلام»

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ«التسوية» لـ157 موظفًا بالهيئة الوطنية للإعلام، وأرسل الجهاز موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

التسوية مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن إعادة التعيين أو التسوية مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية، واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وينشر الجهاز، شهريًا تقريرًا ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحًا أنَّه «يمكن للعاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة».

وكان الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة قد وافق أيضًا على التسوية «إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى» لنحو 280 موظفًا بمصلحة الضرائب المصرية، وارسل الجهاز موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

انتهاء إجراءات تعيين الموظفين المتعاقدين بموازنة ديواني الجيزة والشرقية

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنَّ إعادة التعيين مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من إجراءات تعيين الموظفين المتعاقدين بموازنة ديوان عام محافظتي الجيزة والشرقية، منهم 54 متعاقدًا بديوان عام المحاقظة و10 بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، كما تمّ إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها، وذلك في إطار الجهود التى يبذلها الجهاز لإنهاء ملف التثبيت وتعديل الشكل التعاقدي وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في من تتوافر فيهم الشروط من المتعاقدين طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.