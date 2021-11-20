هل يحق الزواج مرة ثانية دون علم الزوجة الأولى؟.. بعد واقعة بيج رامي

حالة من الجدل أحدثها زواج ممدوح السبيعي «بيج رامي» بطل مستر أولمبياد 2021، للمرة الثانية بأحد الفنادق بالإسكندرية دون علم الزوجة الأولى، على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت التساؤلات على السوشيال ميديا حول حق بيج رامي في زواجه للمرة الثانية دون علم زوجته الأولى مروة المغربي، ابنة خاله وأم بناته، بعدما خرجت الأولى لتعلن عدم علمها بالأمر، ويؤكد شيقيقه أحقيته في الزواج بقوله «ده لا عيب ولا حرام».

دار الإفتاء

وتناولت دار الإفتاء المصرية، حكم زواج الرجل بزوجة ثانية، دون علم زوجته الأولى؟ في أكثر من مناسبة، خاصة أنه من الموضوعات الشائكة التي تحتاج إلى إجابات حاسمة، وجاء رد دار الإفتاء بتقسيم هذا الأمر إلى شقين.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الشق الأول يتعلق بحكم الزواج بزوجة ثانية في حد ذاته، وهل هو صحيح من عدمه، والشق الثاني عن فعلة الزوج نفسه، وتعمده إخفاء زواجه عن زوجته الأولى، مضيفًا أنّ الزيجة الثانية طالما توافر فيها شروط و أركان الزواج فهي جائز، وعلم الزوجة الأولى بالزواج الثاني ليس من شروط الزواج ولا أركانه، وبالتالي فهنا الزواج صحيح.

أخبار الزوجة الأولى

وأشار إلى أنّ عدم إخبار الزوجة الأولى هو فعل خطأ، لأنَّه أهدر حقا من حقوقها، حيث إنه لو تضررت الزوجة من زواجه الثاني فلها ألا تستمر معه، ولذلك إخفاء الأمر على الزوجة الثانية يعد ضياع لهذا الحق، لأنه سيقصر الزوج معها فى حقوقها، حيث يتغيب عن المنزل لأيام، ويبيت لدى زوجته الأخرى، مؤكّدًا أنَّ الزواج صحيح وتصرف الزوج خاطئ.

وشهدت الساعات الماضية جدلًا بعدما تزوج بيج رامي مرة ثانية دون علم الأولى، وهي السيدة مروة المغربي، حيث انتشرت صور حفل زفاف البطل المصري والحاصل على بطولة العالم في كمال الأجسام، بيج رامي، على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم السرية التامة، وعلقت الزوجة الأولى قائلة إنَّها في حالة صدمة ولم تكن تعلم بالأمر.