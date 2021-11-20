محامية فاتن موسى تكشف مفاجأة: الأمومة سبب انفصالها عن مصطفى فهمي

كشفت إيناس فوزي محامية الإعلامية فاتن موسى، تفاصيل جديدة في أزمة طلاقها من الفنان مصطفى فهمي، مشيرة إلى أن رغبة موكلتها في الأمومة أحد الأسباب الأسباب الخفية للطلاق، إذ أنها طالبت زوجها برغبتها في أن تكون أمًا أكثر من مرة، وكان يتهرب من الأمر، ومع إصرارها قام بتطليقها أثناء تواجدها في العاصمة اللبنانية بيروت، لتتفاجأ وهو عكس ما أعلنه مصطفى فهمي في بيانه الأخير، الذي قال فيه إن والدها وشقيقها كانا على علم بالطلاق.

الأمومة سبب انفصال مصطفى فهمى وزوجته

وقالت المحامية إيناس فوزي، في لقاء مع برنامج «ET بالعربي»: «الأمومة كانت أمنية فاتن موسى وطالبت بها أكثر من مرة، وهو ما يقابله مصطفى فهمي بأعذار مستمرة، ومع حاجتها للأمومة، قالت إنها هتنفذها ومن الوقت ده بدأ الغدر بيها».

وأوضحت المحامية، أن موكلتها تلقت مكالمة هاتفية من سناء لحظي محامية زوجها في 27 أكتوبر الماضي، وألمحت لها بموضوع طلاقها وسألتها عن أغراضها وحقوقها، وتابعت: «فاتن اتخضت وقالت لها أنا معنديش علم باللي أنت بتقوليه، دي واحدة كانت عايشة حياة سعيدة حتى ليلة سفرها إلى لبنان».

وأضافت: «قبل سفرها بليلة كانت فاتن سهرانة مع مصطفى فهمي كأي زوجين، وكان من المفترض أنه يسافر معها لحضور خطوبة شقيقتها ولكن اعتذر في آخر وقت، ولدينا أوراق حجوزاته للسفر قبل أن يلغيه».

محامية فاتن موسى تنفي اقتحامها لشقة الزوجية

وأشارت محامية فاتن موسى، إلى أن من حق موكلتها قانونيا أن تتواجد في شقة الزوجية، نافيا ما ردده الفنان مصطفى فهمى باستعانتا بـ «بلطجية» لاقتحام الشقة، كما ورد في البيان الأخير الصادر عنه، قائلة: «قانونيا من حقها التواجد في الشقة لحين انتهاء عدتها».

ولفتت إلى أن الـ 18 حقيبة ملابس التي ذكرها الفنان مصطفى فهمي في بيانه، محتوياتها لا تمثل سوى 5% من أغراض فاتن موسى الشخصية، «اطلعنا عن محتويات الشنط ميجوش 5 % من حاجتها، وليها دهب ومصوغات أدلينا بأوصفها لوكيل النيابة للحصول عليهم من زوجها».