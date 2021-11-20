البرلمان العربي يشارك في اجتماع المجلس الوزاري للمياه لبحث تحدياتها

شارك النائب الدكتور أبوصلاح شلبي، عضو البرلمان العربي «ممثلا عن البرلمان العربي» في أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه والاجتماع رفيع المستوى حول «ندرة المياه وتحدى التنمية المستدامة في المنطقة العربية»، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مناقشة تحديات ندره المياه في المنطقة العربية

وأوضح «شلبي» أن الاجتماعات ناقشت التحديات التي تواجه ندرة المياه في المنطقة العربية وأسباب محدودية موارد المياه الجوفية العذبة المتجددة، وتأثير النمو السكاني المضطرد ونقص الأموال لتمويل البنية التحتية للمياه، وتأثير ذلك كله على عرقلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف عضو البرلمان العربي، أن الاجتماعات سلطت الضوء على جهود الدول العربية في البحث عن حلول جادة لمواجهة هذه التحديات من خلال استراتيجيات وطنية وبرامج واستثمارات لتنويع مصادرها المائية، كبناء محطات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، واتباع أسلوب الإدارة المتكاملة للموارد المائية، فضلا عن مساندة الدول التي بها نزاعات أو الدول العربية الأقل نموًا.