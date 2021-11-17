البرلمان العربي يدين إساءة عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني للسعودية

أعرب البرلمان العربي عن إدانته لما تم تداوله في وسائل الإعلام البريطانية بشأن قيام عدد من أعضاء مجلس العموم بالمملكة المتحدة، بإساءات مغرضة ضد المملكة العربية السعودية.

إساءة عن جهل

وأكد البرلمان العربي أن هذه الإساءات المغرضة والمشبوهة تنم عن جهل بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة، والدور التاريخي المشرف لها في المنطقة والعالم العربي، ودورها الكبير في دعم برامج الأمم المتحدة والدور الإنساني في شتى بقاع العالم.

تاريخ مشرف في خدمة قضايا الأمة العربية

وأضاف البرلمان العربي، أن جهود المملكة في المنطقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد، أو من لا يريد خيراً للأمتين العربية والإسلامية ووحدتهم وتماسكهم وتقدمهم، مستنكراً أي دعوات خبيثة للإساءة إلى المملكة، أو محاولة الانتقاص من تاريخها المشرف في خدمة قضايا الأمة العربية.

وأكد البرلمان العربي وقوفه التام مع المملكة العربية السعودية وتصديه لحملات التشويه الممنهجة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة والنيل من إنجازاتها غير المسبوقة، والتي تحققت تحت رعاية قيادتها الحكيمة، مشدداً على أن أمن المملكة العربية السعودية من أمن واستقرار المنطقة بأكملها.