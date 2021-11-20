ضبط قاتل الطالبة «شهد» بالمنوفية.. خنقها وألقى جثتها في الشارع

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية، في فك لغز العثور على جثة الطالبة «شهد»، والتي عُثر عليها جثة هامدة بجوار أحد محولات الكهرباء بالقرب من مدرستها، وتمكن فريق البحث الجنائي في ضبط المتهم بقتل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض على قاتل الطالبة شهد في المنوفية

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بإلقاء القبض على المتهم بقتل الطالبة «شهد» وإلقاء جثتها بجوار مدرستها بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون في المنوفية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشغلت قصة مقتل الطالبة «شهد» الرأي العام، حيث تم تدشين هاشتاج للمطالبة بالقبض علي المتهم وفك لغز العثور على جثتها، وتداولت صحفات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها، داعين الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

قصة الطالبة شهد من الوفاة إلى القبض على المتهم

تعود تفاصيل الواقعة، إلي عثور أهالي قرية ساقية المنقدي علي جثة الطالبة شهد مقتوله بحوار مدرسنها بالقرية بعد اختفائها لمدة يوم، حيث حاول الأهالي وأسرتها البحث عنها في كل مكان لكن لم يجدوا لها أثرا، وفوجئوا في اليوم التالي بوجود جثتها ملقاة على الأرض وعلى رقبتها آثار خنق، وشُيعت جنازتها وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي القرية ومركز أشمون.

وأكد عدد من أسرة الطالبة، أنها خرجت من المنزل الذهاب إلى المدرسة بشكل طبيعي يوم اختفائها، ولكنها لم تعد في ذلك اليوم، ونُشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وتم البحث عنها دون جدوى، وفي اليوم التالي عُثر على جثتها مقتوله وسط ذهول من الجميع.