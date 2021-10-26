القصة الكاملة للعثور علي جثة الطالبة شهد.. ماتت مخنوقة

استيقظ أهالي قرية ساقية المنقدي بمحافظة المنوفية، علي خبر العثور علي جثة الطالبة شهد بعد اختفائها لمدة يوم والبحث عنها بكل الوسائل، ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الصدمة بين جميع أهالي القرية ومركز أشمون .

العثور علي جثة الطالبة شهد بعد اختفائها لمدة يوم

بعد دقائق من العثور علي جثة الطالبة شهد، أخطر أهالي قرية ساقية المنقدي الجهات الأمنية بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان العثور عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل الجثمان إلى المشرحة، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وبعدها بعدة ساعات صرحت النيابة بدفن الجثة .

عم الطالبة شهد: الطب الشرعي أثبت وجود شبهه جنائية

وقال عم الطالبة شهد، لـ«الوطن»، إن تقرير الطب الشرعي أثبت وجود آثار خنق بالرقبة، ما يدل على وجود شبهة جنائية حول الوفاة، موضحا أنه تم العثور على الجثة بعد اختفاء لمدة يوم تم البحث عنها في كل مكان، وأشار إلى أن الاسرة لم تقم بتوجيه إتهام لأي شخص .

حزن في أشمون بعد العثور علي جثة الطالبة شهد

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية ساقية المنقدي بأشمون، خزنا على وفاة الطالبة شهد، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء من خلال تداول قصة العثور على جثة الطالبة ونشر صورتها، مطالبين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرتها وأهل قريتها الصبر والسلوان .

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالعثور على جثة الطالبة شهد بدائرة مركز أشمون، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة .