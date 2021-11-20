الغرفة التجارية تكشف أسباب تراجع أسعار الذهب في مصر

شهد سوق الذهب تراجعا فى الأسعار حيث تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، منذ الخميس الماضي على الرغم من صدور بيانات سلبية خاصة بالاقتصاد الأمريكى، وأرجع الخبراء ذلك بسبب المخاوف من لجوء البنك المركزي الأمريكى لرفع الفائدة لمواجهة التضخم، وفى القاهرة تراجع سعر الذهب اليوم خاصة أن بعض المواطنين يقومون بشراء الذهب لعدة أسباب، فمنهم من يريد ادخاره والاستثمار به، ومنهم من يشتريه للزينة أو لحفلات الزفاف والخطوبة، لذا يبحثون عن أسعار الذهب بشكل دائم، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل يومي.

تراجع سعر الذهب اليوم

وكشف إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سبب تراجع الذهب فى مصر أو عالميا يرجع لحالات التضخم التى شهدها العالم، وبسبب انتشار جائحة كورونا، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد تذبذبا فى الأسعار بين ارتفاع وانخفاض فى الأسعار.

وبعد أن تراجعت أسعار الذهب فى مصر تستعرض «الوطن» أسعار جرامات الذهب فى السوق المحلي اليوم السبت 20 نوفمبر 2021.

سعر الذهب عيار 21

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم،انخفاضًا طفيفًا في الأسعار في نهاية تعاملات أمس الأول يوم الخميس بعدما سجل انخفاضا فى سعرجرام الذهب بين جنيه إلى 3 جنيهات على حسب العيار، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم السبت بتاريخ 20 نوفمبر الحالي، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

- تراوح سعر الذهب عيار 24، بين 929 إلى 931 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 813 إلى 815 جنيها.

سعر عيار 18

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 697 إلى 699 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,804 إلى 6,520 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال

يذكر أن سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، في أسواق المال، سجل نحو 943.67 جنيه، 60.03 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 825.47 جنيه، 52.53 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 707.54 جنيه، 45.02 دولار أمريكي.