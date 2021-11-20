سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 20-11-2021

يهتم العديد من الأشخاص بشراء الذهب ومعرفة أسعاره لعدة أسباب، فمنهم من يريد ادخاره والاستثمار به، ومنهم من يشتريه للزينة أو لحفلات الزفاف والخطوبة، لذا يبحثون عن أسعار الذهب بشكل دائم، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل خاصة في ظل الاضطرابات السعرية التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم السبت بتاريخ 20 نوفمبر الحالي، والتي سجّلت انخفاضًا طفيفًا في الأسعار في نهاية تعاملات أمس الخميس، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 929 إلى 931 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 813 إلى 815 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 697 إلى 699 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,804 إلى 6,520 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، في أسواق المال، نحو 943.67 جنيه، 60.03 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 825.47 جنيه، 52.53 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 707.54 جنيه، 45.02 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قد أرجع في تصريحات سابقة للوطن، الارتفاع أو الانخفاض في سعر الذهب إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.