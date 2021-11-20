الحماية المدنية بأسيوط تنتشل جثتين لشخصين سقطا بحفرة: التنقيب عن الآثار انتهى بصعقة كهرباء

تمكن فريق قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط، من استخراج جثتي شخصين، توفيا صعقا بالكهرباء، قبل أن تنهار عليهما حفرة خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل في درب الزهري بشارع شرف الدين غرب البلد بحي غرب أسيوط.

وكان اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بانهيار حفرة في أحد المنازل، خلال محاولة للتنقيب عن الآثار، وأنباء عن وجود جثث تحت الركام.

التنقيب عن الآثار داخل منزل

انتقل لمكان البلاغ، فريق من مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية، وفرق الإنقاذ، وسيارة الإسعاف، وتبين بعد المعاينة والفحص انهيار حفرة كانت معدة بغرض التنقيب عن آثار، في منزل ملك ورثة «أحمد س» بدرب الزهري في شارع شرف الدين غرب البلد، ومع انهيار الحفرة سقط داخلها كلا من «سعد أ س» من الورثة صاحب المنزل، و«حسين م غ» عامل، مما أدى إلى وفاتهما، وجري استخراج جثتيهما بمعرفة الإنقاذ البري والحماية المدنية.

تفاصيل عملية التنقيب عن الآثار

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث القسم، أن الحفر تم بغرض التنقيب عن الآثار، وأن المتوفين صعقا بالكهرباء أثناء الحفر، وتوفيا في الحال قبل أن تنهار عليهما الحفرة، وجرى نقل الجثتين لمستشفيات أسيوط والإيمان العام، وجاري تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل تم إخلاء العقارات المجاورة للمنزل محل الواقعة، لحين الانتهاء من فحصها، وسط مناشدة من محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط لأهالي الحي بعدم المخاطرة بأرواحهم وأرواح جيرانهم، بالحفر والتنقيب أسفل منازلهم بحثا عن الآثار، محذرا من تعرض الكثير من العقارات السكنية بالحي للانهيار بسبب تلك الأعمال.