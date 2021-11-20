الملحن محمد ضياء عن اختبارات مطربي المهرجانات: «أصوات لا تصلح للغناء»

حالة كبيرة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى بين الفنانين بعد إصدار نقابة الموسيقيين قرارها بمنع 19 من مطربي المهرجانات، وشارك الملحن محمد ضياء أحد أعضاء لجنة الاختبارات فى نقابة الموسيقيين، الجمهور برأيه فيما يحدث من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الملحن محمد ضياء يعلق على مطربي المهرجانات

وقال الملحن محمد ضياء «الحقيقة أنا ماعنديش كلام يتقال أو رد على الناس اللى مش فاهمة حاجة وبتتكلم في موضوع وقف أغاني المهرجانات والكلام اللي بيتقال ده بجد حاجة تضحك، الناس بتتكلم على نوعية الأغاني وسايبين المهم اللي هو الأصوات التى لا تصلح للغناء ولا حتى الأداء».

وتابع ضياء قائلا: «وهو ده من أهم أدوار النقابة بأن الصوت يعتمد أو لا يصلح للاعتماد، وأنا كنت من ضمن لجنه القيد في اختبارات النقابة وهاني شنوده وسامي الحفناوي من خارج مجلس إدارة النقابة، وحاولنا كثير بكافة الطرق أثناء الاختبار نعطي أكثر من فرصة لهؤلاء الأصوات، وعلى رأسهم حمو بيكا ولكن للأسف كل المحاولات انتهت بالفشل».

محمد ضياء يرد على الناقد طارق الشناوى

وأضاف عضو لجنة الاختبارات فى نقابة الموسيقيين: «يعني الناس دي أخذت فرصتها بجد واعتقد إن هاني شاكر ورد النقابة قال كل حاجة ممكن تتقال، ملحوظة الأستاذ طارق الشناوي بيقول إن في صحفيين بيمارسوا مهنه الصحافة وهم مش أعضاء نقابة وبيكتبوا من خلال السوشيال ميديا طيب، ماهو في مطربين مهرجانات برضه بيغنوا على السوشيال ميديا وهم مش أعضاء وفي النهاية لايصح إلا الصحيح».

يذكر أن أزمة مطربي المهرجانات والنقابة بدأت عندما أصدرت نقابة الموسيقيين منذ أيام قرارا بوقف 19 من مطربي المهرجانات عن الغناء وهذا الأمر تسبب فى أزمة وأراء متفاوتة، ما جعل الناقد طارق الشناوي يشن هجوما على نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.