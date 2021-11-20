حلمي بكر: فيه مهرجانات بها كلمات خارجة «ولادنا يا جماعة ضايعين»

شن الموسيقار حلمي بكر، هجومًا كبيرًا على رافضي قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف بعض مطربي المهرجانات، معتبرًا أن هناك من خلط الأوراق في بعضها، وأدخل الناحية الدينية في الناحية القانونية، «محدش بيمنع الغناء الهابط لكن لا تنشره بالشكل اللي يموت القيمة»، مضيفًا خلال تصريحات تلفزيونية، «دعوا أهل الموسيقى والغناء هما اللي يقولوا العيب فين».

وكشف حلمي بكر عن أغنية تحتوي على كلمات خارجة «مطرب أسمه فرعون هاتوا أغنيته شوف بتقول إيه، أنا مقدرش أقولها ولو قولتها القانون هيحاكمني، وفيه أغنية بتقول (أمك حصالة) و(بنت الجيران) كان فيها كلام واتغير»، مضيفًا منفعلًا: «ولادنا يا جماعة ضايعين» متابعًا: «فيها أغنية بتقول مبروك عليك النفق اللي خرقناه».

وأكد حلمي بكر، أن النقابة مهمتها الحفاظ على الذوق العام «النقابة مهنية ومهمتها الحفاظ على الذوق العام وحمايته».

وكشف حلمي بكر السبب عن استماع الجمهور لـ أغاني المهرجانات، قائلا «عالم الغناء لما تحرم الجمهور فترة طويلة وبعدين اترمى له حشرة هياخدها، وطابور الوسط اللي فيه محمد الحلو وعلي الحجار نام وكسل».

وأشار حلمي بكر إلى أن هناك مطربين شعبيين أصواتهم رائعة، «بوسي اللي بتغني مع الليثي من أحلى الأصوات الغنائية وهاتها خليها تغنى أغنية عاطفية هتقلب العالم».

ولفت إلى أن من أطلق كلمة المهرجانات هو «جاهل أمي لا يقرأ ولا يكتب»، مؤكدا أن 80% من الذين يغنون هذه الأغاني لا يقرأون ولا يكتبون، «قانون النقابة بيقول يجيد القراءة والكتابة».

وتابع: «ما تهاجموش هاني شاكر لأن ده دوره حماية الذوق العام»، متسائلًا: «هل الذوق العام يعبر عما نحن فيه؟»، مشددًا على أن من تم منعهم ليسوا أعضاء بالنقابة وليس لهم حقوق نقابية، مختتمًا «هو ده الابتكار والإبداع؟ يبقى تاريخ مصر الغنائي كله نهدمه.. متهدموا الهرم يأخي سايبينه ليه؟».