استقرار أسعار الدواجن في السوق المحلية اليوم السبت

شهدت أسعار الدواجن استقرارا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، حيث سجلت 25 جنيهًا للكيلو في مزارع وبورصات الدواجن، وسط ارتفاع أسعار الأعلاف.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن في السوق المصري، لم تتأثر بما يحدث من تغيرات في السوق بالوقت الحالي من تغيرات، حيث إنها تخضع لعدد من المؤثرات الأخرى.

وأضاف السيد، أن أسعار الدواجن تخضع إلى نظرية العرض الطلب، وهو ما يحدث في الوقت الحالي، حيث تنخفض الأسعار حالياً بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج من زيادة أسعار العلف، واستخدام التدفئة في مزارع الدواجن، نظراً لقرب حلول فصل الشتاء.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، التغير في أسعار الدواجن البيضاء، والدواجن البلدي، والدواجن الساسو، وفقاً للأسعار المعلنة لبورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

وتتراوح أسعار الدواجن البيضاء في السوق ما بين 29 و30 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو

وبلغ سعر الدواجن الساسو 36 جنيهًا للكيلو وفقاً للأسعار المعلنة في السوق اليوم السبت.

أسعار الدواجن البلدى

وسجلت أسعار الدواجن البلدي سعر 39 جنيهاً للكيلو.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجلت أسعار أعلاف الدواجن، تغيرات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، خاصةً مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف، بسبب زيادة معدلات التضخم التي تشهدها العديد من الدول، ما أدى إلى تأثيرها على أسعار المنتجات والسلع، ويبلغ سعر علف الدواجن في الوقت الحالي 8950 جنيهاً للطن من نوع «يادي 23%»، المستخدم في تسمين الدواجن.

حجم الإنتاج المحلي

وسجل حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال عام 2020 ارتفاعا بنحو 1.4 مليار دجاجة، ليكون الإنتاج السنوي قد ارتفع مسجلاً 14 مليار دجاجة سنويًا، فيما تبلغ صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولار قبل توقف التصدير فى 2006.