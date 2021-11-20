نادر أبو الليف يتعرض لأزمة صحية ويدخل المستشفى: «قلبي تعبان شوية»

تعرض المطرب نادر أبو الليف، مساء أمس الجمعة لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها لمستشفى دار الفؤاد وأجريت له الفحوصات والتحاليل وكذلك رسومات القلب، وبعد الاطمئنان عليه غادر المستشفى فجر اليوم وذلك حسبما كشف «للوطن» فى تصريحات خاصة.

نادر أبو الليف فى أزمة صحية

وقال نادر أبو الليف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحمدلله أنا بقيت أحسن قلبي بس تعبان شوية وعندى شوية مشاكل فيه روحت المستشفى وعملت شوية فحوصات وتحاليل وعملولى رسم قلب».

وتابع أبو الليف قائلا: «واضح كدا إن أنا استهلكت قلبي كتير زمان فعلشان كدا هو قرر يتدلع عليا شوية ويردهالى بس الحمدلله عديت على خير، وبشكر كل جمهورى اللى سأل عليا وبطلب منهم يدعولى تعدى على خير».