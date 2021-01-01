أبو الليف يستقبل عام 2021 بأغنية «عيب كده».. فيديو

طرح الفنان نادر أبو الليف، أغنيته الجديدة «عيب كده»، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، احتفالا ببداية العام الجديد 2021.

أغنية «عيب كده»، من كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين، وتوزيع بيرم، وميكس أسامة عبدالهادي.

وتقول كلمات الأغنية:

(ماشي دغري ومتاكل حقي

ولا بنطق

ي حوسه حلى بعيد عني و ذقي

صاجي إتطبق

إكمني ماليش ضهر ولا واسطي

متسوح

يبقى وسع شوف حالك ي أسطي

روح روح

ليه معاندة معايا بس ي دنيا ليه وملطشه

حاطه ليه نقرك بنقري وقلبي عاملاه ملطشه

سانه ليه نابك عليا و هات ف جسمي عضعضه

قافلة ليه الدُومنة ليا و كل سككي معقده

كل همك تفرميني و جوة خلاطك ترميني

للخسيس بترجي زهرك والأصيل بالمنفضه

وأما وقت الشدة أعوزك تحلقيلي وتلوي بوزك

قفشه وصدرتيلي ضهرك لفي وشك عيب كدة

محلمتش انا بقصر و عزبة

ولا ڨلا

حتى أقصى طموحي ي ناس فزبة

بمنفلا

بطلع من نقره لدحديره

حبساني حابسه

علطول لبسالي التكشيرة

وفوقي كابسه)

كان الفنان نادر أبو الليف، قد انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على أغنيته الجديدة «عصبية» والتي من المقرر أن يطرحها بعد أسابيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

وأوضح أبو الليف لـ«الوطن» أن الأغنية تم تسجيلها من فترة طويلة ولكن بسبب ضعف الإنتاج وتوقف النشاط تم تأجيلها أكثر من مرة إلى أن أعاد بريقها وقرر تقديمها بشكل جديد.

يرى «أبو الليف»، أن السبب الرئيسي في اختفائه الفترة الماضية، كانت بسبب تغير الذوق العام للمستمع، موضحا «الناس الآن تفضل أغاني المهرجانات التي تعرض عليا الآن وأرفضها بشدة»، مؤكدا أنه يرفض أيضا العمل في الكباريهات، مضيفا: «هنشوف السنة الجاية هتبقى عاملة إزاي وإن شاء الله هتبقى فاتحة خير، ودلوقتي الناس بقت تحب أغاني المهرجانات وأنا مش هغنيها أبدا، والسبب كمان إني مابشتغلش إني ما بقبلش أي حاجة، وممكن أرفض العمل عشان ملحن مش عاجبني».

من المقرر أن يقدم أبو الليف عددا كبيرا من الأغنيات خلال عام 2021.