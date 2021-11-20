10 معلومات عن مستشفى بروك للحيوان بعد زيارة الدوقة كاميلا

بعدما زارت الدوقة كاميلا دوقة كورونوال زوجة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، مستشفى بروك الخيري لرعاية الحيوان بنطاق حي السيدة زينب ضمن جولتهم إلى القاهرة، وجاء ذلك بحضور المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الجنوبية، رصدت «الوطن» أبرز المعلومات عن مستشفى بروك الخيري بعد مرور 86 عاما على إنشائها على أرض القاهرة ومنها:

- هي أول مستشفى خيري لعلاج الفصيلة الخيلية بالمجان في مصر، وهي عبارة عن جمعية مشهرة تم تأسيسها عام 1934، على يد سيدة إنجليزية.

- مستشفى بروك الخيري لرعاية الحيوان تم تأسيسها عام 1934 في القاهرة، وتقع بحي السيدة زينب، ولها فروع بجميع أنحاء العالم، ومقرها بريطانيا.

- تم تأسيس المستشفى عندما قامت «دورثي بروك» زوجة الجنرال «بروك» بالجيش البريطاني بزيارة إلى القاهرة، وفوجئت بحالة الخيول العاملة بالشوارع بعدما خدمت في الحرب العالمية الأولى، وما أصابها من أمراض حتى أصبحت ضعيفة وهزيلة.

- وجدت دورثي بروك أن هناك خيل كثيرة جاءت مع الجيش الإنجليزي، وبعد انتهاء الحرب كان يصعب ترحيل هذه الخيول إلى إنجلترا مرة أخرى، فقام الجيش الإنجليزي ببيعها في الأسواق للمصريين، ولاحظت السيدة بروك إساءة استعمال الخيول وإهمالها، فجمعت تبرعات ثم أسست المستشفى لمعالجة الخيول.

خدمات للخيول والبغال والحمير

- تقدم المستشفى الخدمات البيطرية المجانية للخيول والبغال والحمير التي تعمل في القاهرة والإسكندرية والأقصر وإدفو وأسوان ومطروح في ظروف غير طبيعية من حيث شدة الحرارة، أو كثرة العمل ومشقته، مع ظروف صحية وغذائية متدنية، خاصة في حالة جهل أصحابها بكيفية معاملتها والحفاظ على سلامتها.

- تقدم مستشفى بروك العلاج المجاني لبعض الحيوانات بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد لأصحاب الحيوانات المريضة، وتقديم خدمات بيطرية مجانية، بالإضافة إلى توفير الغذاء والماء المناسب، وفي مكان صحي وظليل أثناء فترة العلاج.

4 مبانٍ للمستشفى

- تضم المستشفى 4 مبانٍ، وبها غرف للعمليات، وغرف للأشعة واسطبل للخيول، وساحة واسعة لقضاء فترة نقاهة بعد العلاج.

- يوجد 7 فروع لمستشفى بروك في القاهرة والإسكندرية والمنصورة ومرسى مطروح وأسوان والأقصر وإدفو.

- المستشفى موجودة بحي السيدة زينب وقائمة على التبرعات من داخل مصر وخارجها، رغم عدم وجود ثقافة التبرع لعلاج الحيوانات.

- أنشطة المستشفى تقوم على 3 محاور أساسية هي تقديم العلاج والتطعيمات بالمجان للفصيلة الخيلية العاملة الفقيرة من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة، وتتجه العيادة المتنقلة إلى الأماكن النائية.