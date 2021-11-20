القاهرة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس وتحذر المواطنين

أعلنت محافظة القاهرة رفع درجة الاستعداد والطوارئ تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة، وذلك بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية بتوقع سقوط أمطار وسيول خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

ووجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة برفع حالة الطوارئ والجاهزية القصوى واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة مخاطر وأضرار سقوط الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة التي تتنبئ بها هيئة الأرصاد الجوية.

وشددت نائب محافظ القاهرة في تعليماتها على ضرورة جاهزية المنطقة لإدارة مثل هذا النوع من الأزمات، ووجهت رؤساءالأحياء والتنفيذيين ومسؤولي شركة المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد الميداني بالشوارع، لمتابعة إجراءات التعامل مع الأمطار وتمركز الشفاطات وسيارات رفع مياه الأمطار والطلمبات بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق والمحاور المرورية.

التعامل مع شكاوى المواطنين

ووجهت «عبدالمنعم» بضرورة التواجد بالشوارع والميادين لمتابعة كل ما يستجد والتعامل الفوري مع أي شكاوى من المواطنين عن سوء الطقس أولًا بأول، مشددة على تمركز سيارات شفط المياه في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار التي تنجم عن الأمطار، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكدت على متابعة تطهير مخرات ومجرى السيول أولا باول لتسهيل التعامل مع المياه المتراكمة، مع مراجعة تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتهيئتها، والعمل على جاهزيتها وتطهيرها أولا بأول ليل نهار، وأيضا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات والطلمبات المخصصة لسحب تراكمات مياه الأمطار والعمل على جاهزيتها.

مراجعة أعمدة الكهرباء

وطالبت نائب المحافظ بمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الأحياء، وتحذير مواطني المنطقة الجنوبية بتوخي الحيطة والحذر عند النزول من منازلهم حرصاً على سلامتهم، وارتداء الملابس الثقيلة والابتعاد عن الأشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار فى حالة هطول الامطار من التحرك بسهولة ويسر، وكذلك تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.