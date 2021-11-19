شركات السياحة: السعوديون يرفعون نسب إشغال فنادق القاهرة إلى 100%

كشف محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن ارتفاع نسب إشغال غالبية فنادق القاهرة الكبرى إلى نحو 100%، بداية من يوم الخميس المقبل ولمدة 10 أيام، ذلك بسبب حجوزات السياح السعوديين خلال تلك الفترة التي تعتبر فترة إجازات رسمية هناك.

وتابع: «بسبب الإقبال الكبير من السياح السعوديين لقضاء تلك الإجازة بمصر والتي تبدأ يوم 25 نوفمبر الجاري وتنتهى يوم 5 ديسمبر المقبل، رفعت العديد من الفنادق أسعارها بنحو 30 دولارا في الليلة».

زيادة أعداد السياح العرب خلال الشتاء

وأضاف لـ«الوطن» أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية مختلفة هذا العام، وتوزعت على كل شهور السنة وبأعداد جيدة، لافتا إلى أن غالبية السياح العرب كانوا يزورون مصر خلال السنوات الماضية بشهور الصيف، كاشفا عن أن عام 2021 شهد حجوزات جيدة من السياح العرب خلال الموسم السياحي الشتوي.

القاهرة في المركز الأول

وأوضح ان القاهرة احتلت المركز الأول كأكثر المدن المصرية التي زارها السياح العرب خلال هذا العام، تلاها كل من شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي، مشيرا إلى أن السعودية تصدرت الدول العربية في إرسال السياح لمصر خلال العام الجاري، فيما سجلت الحركة السياحية الوافدة من الإمارات للمقصد السياحي المصري ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية.

وواصل رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة أن السائح العربي من ذوي الانفاق المرتفع، كما أن متوسط مدة إقامته بمصر تفوق نظرائه من السياح الأوربيين، منوها إلى أن السياحة العربية عائلية تضم الأب والأم والأطفال، ما يخلق تنوعا في المدن السياحية التي يرغبون في زيارتها بين الشاطئية والأثرية.