حاصل على المركز الأول بالبحث العلمي: اسعى للمعرفة منذ نعومة أظافري

أُختير الطالب أحمد محمد شريف، أحد طلاب مدارس الفائقين للعلوم والتكنولوجيا، سفيرا لقارة أفريقيا في جامعة أمريكية وعضوا بموقع «ted club» العالمي للشباب وحصل على المركز الأول في البحث العلمي من جامعة النيل الأهلية.

كان يسعى إلى الاطلاع والمعرفة منذ نعومة أظافره

وقال الطالب أحمد محمد شريف خلال تصريحات في تقرير تلفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، إنه كان يسعى إلى الاطلاع والمعرفة منذ نعومة أظافره، وكان يعمل على تطوير نفسه، بعدها بدأ يتعمق في كل المجالات.

برنامج صيفي اسمه yyas للطلاب الأفارقة

وأضاف الطالب أحمد محمد شريف «كان هناك برنامج صيفي اسمه yyas للطلاب الأفارقة وكان يختار 300 أو 400 طالب فقط من جميع أنحاء القارة، وقدم على هذا البرنامج وقُبل وجرى تعيينه سفيرا للبرنامج»، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من عدم القدرة على التعبير عن أفكاره جيدًا أمام الآخرين، لكنه انضم إلى هذا البرنامج وتعلم كتابة الأوراق حول موضوعات مختلفة.

جامعة النيل أطلقت مسابقة عن البحث العلمي

وتابع الطالب أحمد محمد شريف أن جامعة النيل أطلقت مسابقة عن البحث العلمي لحل مشكلة مجتمعية معينة، فاختار مع زميلين له مشكلة الصم، حيث عملا على تصميم نظارة متطورة لتحويل أصوات الناس إلى نص مكتوب، وفازوا بالجائزة الأولى للمسابقة.

ومنحت جامعة النيل الأهلية الدكتوراه الفخرية للمستشار عدلي منصور، تقديرًا لما قدمه من إسهامات في خدمة الجامعة خلال الفترة الماضية، وهي أول درجة دكتوراه فخرية تمنح من الجامعة.