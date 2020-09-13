جامعة النيل الأهلية تستضيف وتنظم المؤتمر الدولي لإدارة التكنولوجيا

تنظم وتستضيف جامعة النيل الأهلية اليوم ولمدة 5 أيام عبر تقنية الفيديو كونفرانس ؛ المؤتمر الدولي لإدارة التكنولوجيا ؛ وتستضيفه مصر لأول مرة تحت رعاية وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي وتنظمه الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا ومقرها الولايات المتحدة.

من جانبه صرح الدكتور طارق خليل ؛ رئيس جامعة النيل الأهلية ؛ و مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجي، أنه من المعروف أن إدارة التكنولوجيا هي وحدة من العلوم الحديثة و التي تختص بابتكار و تطوير و نقل التكنولوجيا لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول و الشركات بل و الأفراد، مضيفاً أن هذا العام تستضيف جامعة النيل الأهلية مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا (IAMOT 2020) في نسخته التاسعة والعشرين تحت عنوان " العالم الرقمي والصناعة عالم xo ؛ ويطرح المؤتمر هذا العام عدد من القضايا الملحة المتعلقة بالتكنولوجيا ؛ و استضافة مصر لهذا المؤتمر تعكس مكانتها الدولية والتقدم الذى أحزته فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

و يتضمن المؤتمر عدد من الجلسات منها " افضل الممارسات في صناعة النفط والغاز " و موضوع يحمل عنوان " العالم الرقمي .. التطبيقات وما بعدها " و " إدارة التكنولوجيا في عالم ما بعد الرقمي " وجلسة بعنوان " مستقبل الرقمية " و جلسة عن " الدروس من أزمة 2020 العالمية"

ويستضيف المؤتمر بشكل خاص كمتحدث رئيس البارونة د. نعمت شفيق الملقبة بـ "ديم مينوش" ؛ وتتحدث عن " تاثير فيروس كورونا على الاقتصاد : تأملات مبدئية ".