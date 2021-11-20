«مصطفى وسيليا وتيوانا» مواهب استثنائية في دار الأوبرا

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصطفى وسيليا.. مواهب استثنائية في دار الأوبرا».

أصبحت أكثر ثقة بنفسي

حيث قال مصطفى ناصر الطفل البالغ من العمر 13 عاما، إنه يغني منذ أن كان عمره 8 سنوات، مشيرًا إلى أنه حصل على المركز الاول في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام: «أصبحت أكثر ثقة بنفسي عندما أغني على المسرح، وأستطيع الغناء بشكل أفضل».

الطفل مصطفى ناصر يحب الغناء للمطرب الراحل محمد فوزي

وأضاف الطفل مصطفى ناصر أنه يحب الغناء للمطرب الراحل محمد فوزي، كما يغني أغاني وطنية مثل «مصر يا أم الدنيا»، و«واه يا عبدالودود»، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يصبح مهندسا عندما يكبر وأن مطربا كبيرا مثل محمد فوزي. أما سيليا محمد سعد، فقالت إن أول حفلة شاركت فيها كانت في الثالثة من عمرها، في دار الأوبرا المصرية، موضحةً أن والدتها تشجعها على الغناء وتساعدها على حفظ كلمات الأغاني.

تيوانا تتدرب في مستويات مختلفة بلعبة السباحة رغم أنها تعاني من إعاقة ذهنية وبصرية

كما استعرض البرنامج بطولة الطفلة تيوانا عمرو جمال البالغة من العمر 11 سنة، التي تتدرب في مستويات مختلفة بلعبة السباحة رغم أنها تعاني من إعاقة ذهنية وبصرية، وتتدرب تيوانا في الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية والاتحاد المصري للمكفوفين، وتقابل صعوبات جمة لأنها الحالة الوحيدة التي تعاني من الاعاقتين ورغم ذلك فإنها حصلت على المركز الاول على المستوى الذهني ومستوى المكفوفين لمدة 3 سنوات متتالية.

نادي سموحة يقدم دعما كبيرًا لتيوانا

ويقدم نادي سموحة دعما كبيرًا لتيوانا وهو ما يجعلها سعيدة وفخورة بنفسها، كما يقدم لها المجتمع والمدرسة والأصدقاء دعما كبيرًا، إذ يتم تكريمها كل عام في المدرسة بسبب حصولها على جوائز في السباحة.

وأعرب عدد من مسؤولي النادي خلال التقرير الذي أذاعه البرنامج عن شعورهم بالفخر بـ«سمكة سموحة»، وتمنيهم بأن تحقق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنهم لن يتأخروا عن تقديم أي مساعدة لكي تحقق أكبر عدد من البطولات.