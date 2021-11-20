«القومي لثقافة الطفل» يدعو للتصويت على مسابقة السفير الصغير في الصين

جدد المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، الدعوة للتصويت للأطفال المشاركين في تصفيات مسابقة السفير الثقافي الصغير العالمية بالصين في العزف، الشعر، الإلقاء، منوها أن التصويت يستمر إلى يوم 26 نوفمبر الجاري،

وأضاف المركز، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق اليوم 20 نوفمبر، «صوتوا لأطفال مصر المبدعين الصغار في تصفيات مسابقة السفير الثقافي الصغير العالمية بالصين في العزف، الشعر، الإلقاء، عن طريق أداء أغنية دورة الألعاب الشتوية ببكين أو عزفها أو إلقاء بعض الـشعار باللغة الصينية».

وذكر المركز أسماء الأطفال المشاركين وجاءت أسمائهم كالتالي:

- رنا أحمد الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير في العزف.

- ساجد محمد القائمة القصيرة جائزة الدولة للمبدع الصغير في الشعر.

- جومانا محمد مصطفى الميدالية الفضية في مسابقة «اصنع كتابك الإلكتروني» من المركز القومي لثقافة الطفل.

رابط التصويت من هنا.

فعاليات ثقافية وفنية في اليوم العالمي للطفل:

في سياق آخر، أعلن المركز مجموعة من الفعاليات التي يعرضها على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حيث يقدم في الثالثة عصرا فقرة بعنوان «ورشتنا في بيتنا» وهي لعبة للأطفال إعداد وتنفيذ مروة طلبة.

وفي الرابعة عصرًا تقدم القناة، فقرة الشيف الصغير «قالب الشيكوتة» فكرة إيمان صبري، المادة العلمية مروة عادل، وتقديم الطفلة منة محمود، جرافيك وتنفيذ الفنان جلال الدين جمال.

وفي الخامسة عصرا تعرض القناة فقرة إبداعات الصغار «تجسيد كليواباترا»، الطالبة مريم ياسر، إدارة القبة التعليمية، وتنفيذ مروة طلبة.

الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي للطفل

وتحتفي الأمم المتحدة اليوم باليوم العالمي للطفل، وقالت المنظمة على موقعها الرسمي، إنَّ الاحتفال هذا العام يتخذ شعار «نحو عام أفضل»، مبينة أنَّ الاحتفال هذا العام يركز على اليافعين، قائلة: «يرفع اليافعون أصواتهم في جميع أنحاء العالم بشأن قضايا تهم جيلهم ويطالبون الراشدين بإقامة عالم أفضل، وإذ يتعافى العالم من الجائحة، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نستمع إليهم».