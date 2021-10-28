13 معلومة عن الطفل أحمد تامر.. دعاه الرئيس لقراءة القرآن في أقرب افتتاح

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطفل أحمد تامر، لقراءة القرآن الكريم خلال أقرب حفل افتتاح رئاسي في الفترة القادمة، وذلك بعدما استمع له مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

وأتمّ الطفل أحمد تامر حفظ القرآن الكريم كاملا، وهو في سن صغير، بمساعدة والده ووالدته.

معلومات عن الطفل أحمد تامر

1- ولد في قرية شنبارة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.

2- يبلغ من العمر 8 سنوات.

3- حفظ القرآن الكريم كاملًا بالتجويد، في سن 5 سنوات ونصف.

4- حصل على المركز الأول في مسابقة شيخ الأزهر.

5- حصل على المركز الأول بمحافظة الشرقية.

6- ساعده على حفظ القرآن والده ووالدته وعمته وتدعى «أميرة».

7- تعلم التجويد على يد الشيخ محمد علي سليمان بمحافظة الشرقية.

8- كان يسمع جزئين يوميًا لشيخه بعد تجويدهم.

9- لديه شقيقة واحدة في الصف السادس الابتدائي وتحفظ القرآن الكريم كاملًا.

10- يقرأ القرآن الكريم يوميًا في الإذاعة المدرسية.

11- يأمل في أن يكون طبيبًا وقارئًا للقرآن الكريم.

12- يحب سماع القرآن من القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي والشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمد صديق المنشاوي.

13- لا يلعب مع رفقائه من الأطفال ويلعب بالموبايل أقل من ساعة فقط يوميًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أجرى مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، أثنى خلالها على الطفل أحمد تامر والذي أتم حفظ القرآن الكريم، ودعاه لقراءة القرآن في أول حفل رسمي قادم.