«صباح الخير يا مصر» يقدم حلقة خاصة للاحتفال باليوم العالمي للطفل

احتفى برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، بـ«يوم الطفل العالمى children’s Day» اليوم السبت، وهو اليوم الذي أقرّته الأمم المتحدة للاحتفال به يوم 20 نوفمبر من كل عام، وتهدف هذه المناسبة للتأكيد على حقوق الأطفال في العيش في بيئة آمنة وصالحة دون استغلال لهم في العمل أو السياسة، أو كل ما يشوه مرحلتهم العمرية.

الطفلة «تيوانا» تحدت إعاقتيها وفازت بكأس مصر في السباحة

وأجرى البرنامج عددًا من اللقاءات المختلفة والمميزة مع الأطفال الموهوبين والمبدعين الذين يحملون تجارب رائعة، مثل سما نور الدين، عازفة «تشيللو» وحاصلة على جائزة المبدع الصغير، والطفلة «تيوانا» تحدت إعاقتيها وفازت بكأس مصر في السباحة، بجانب طفل مصري «يعلم البرمجة» على اليوتيوب، وكذلك «قصة تفوق محمد حسين أصغر بطل سباحة على مستوى الجمهورية».

وعلقت الإعلامية هدير أبو زيد، خلال مقدمة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على اليوم العالمي للطفل، مشددة على أهمية وضرورة استماع الآباء والأمهات لأبنائهم، وتربيتهم وتعليمهم بشكل إيجابي، يفيدهم ويفيد المجتمع.

هدير أبوزيد: أي دولة تريد النهوض للمستقبل عليها التفكير في أطفالها

وواصلت أن أي دولة تريد النهوض للمستقبل عليها التفكير في أطفالها لأنهم المخزون البشري الحقيقي، وهو بمثابة استثمار طويل الأجل، ولذا نرى اهتمام الدولة الكبير بالطفل، ومبادرات رئاسية متعددة للأطفال، مثل مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة والجنين، بما يساهم في الحفاظ على الجنين والأم، بالإضافة لمبادرات كشف الأمراض الوراثية لمعالجة 19 مرضا وراثيا عن الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة الكشف عن السمنة والأنميا للطلاب في المراحل الدراسية الأولى، بجانب الاهتمام بالتغذية وافتتاح مجمع الصناعات الغذائية في مدينة السادات وتوزيع الوجبات المدرسية، بما يساهم في التحصيل الدراسي في مرحلة الطفولة.

الشاذلي: الأطفال هم المستقبل والاستثمار الحقيقي

كما أكد الإعلامي محمد الشاذلي، على أن الأطفال هم المستقبل والاستثمار الحقيقي، موضحًا أن هناك منظومة تعليم طموحة تهتم بالطفل واهتمام من وزارة الثقافة، معقبًا: «يبقى الدور علينا كأولياء أمور».

وذكر الإعلامي محمد الشاذلي، أن مصر أول دولة عربية وإفريقية تطلق جائزة متخصصة للطفل، بما يساهم في دفع المجتمع، والنهوض بالطفل.