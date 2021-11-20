9 نصائح للحفاظ على ميزانية البيت.. «بدون حرمان»

مع ظهور أزمة الغذاء العالمية وتحريك أسعار بعض السلع الغذائية، ازدادت الأسئلة لدى أغلب الأسر المصرية عن كيفية إدارة ميزانية الأسرة، لذا تستعرض«الوطن» خلال التقرير التالي، أبرز النصائح لتفادي حدوث أزمة في ميزانية البيت وبدون حرمان.

قالت الدكتورة مروة شعير الباحثة الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، إن الحل يأتي من أمرين، الأول وهو ترشيد الاستهلاك، والثاني وهو تقليل الهدر من الطعام.

التخطيط للوجبات اليومية أو الأسبوعية

وأوضحت في حديثها لـ«الوطن» أن الترشيد يبدأ من عملية التخطيط لعملية الشراء، فيجب أن يجرى التخطيط للوجبات اليومية أو الأسبوعية على حسب عدد أفراد الأسرة، وأن يجرى الشراء بالوحدة والقطعة على حسب عدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى اختيار الأكلات عالية القيمة الغذائية، وليست عالية الثمن، «اختيارنا للبقول مع الحبوب أو البيض اختيار أمثل للبروتين».

التقليل من اللحوم الحمراء

كما نصحت «شعير» بالتقليل من اللحوم الحمراء، موضحة أن هذا مهم جدًا لحياة صحية أفضل، وكذلك البعد عن اختيار الأطعمة المصنعة والمحفوظة والحلوى والصوصات الجاهزة، لما لها من تأثير ضار على الصحة، وهذا ما شاهدناه من انتشار العديد من الأمراض بين الشباب والأطفال ومجتمعنا ككل، مشيرة إلى ضرورة اتباع النصائح الآتية:

9 نصائح لإدارة ميزانية الأسرة

1-اختيار الفواكه والخضروات الموسمية أفضل من اختيار الفواكه غير موسمية، والمستوردة أوالعصائر والفواكه المعلبة.

2- شراء الخبز يجب أن يكون على أساس استهلاكنا اليومي، ويجب العودة إلى المصنعات المنزلية مثل تصنيع الصلصة والعصائر والمربات والحلاوة الطحينية والزبادي والجبن الأبيض في المنزل، وكذلك عمل أنواع الكفتة الاقتصادية ككفتة الاسماك والدجاج واللحوم وكذلك البرجر، وابتكار أصناف جديدة مثل البرجر والكفتة المصنعة من البقول.

3- العودة إلى بعض أكلاتنا التراثية القديمة عالية القيمة الغذائية كالعجة المصرية والفول بالأرز والكشري والبصارة والعدس والعجوة بالببض وطواجن الفريك بالعدس بجبة وغيرها، فهي أكلات عالية جدا في القيمة الغذائية وقليلة التكاليف.

4- عند إعداد للطعام يجب أن يحسب على عدد أفراد الأسرة، وأن يقدم الطعام في طبق واحد أو سرفيس بمعلقة واحدة، ويأخذ كل فرد الكمية التي سيتناولها، وذلك لتقليل من الإهدار من الطعام.

5- الخبز يجب أن يقدم في سلة الخبز ومقطع قطع صغيرة لتقليل الهدر.

6- الطعام المتبقي يرجى الاحتفاظ به في الفريزر، لتناوله مرة أخرى، أو إدخاله في أصناف مبتكرة.

7- ترشيد استهلاك الكهرباء بلمبات موفرة، والاستغناء عن تشغيل العديد من الأجهزة الكهربائية، واستخدام الإضاءات الخافتة، والتأكد من فصل شواحن الموبايل والفيش غير المستخدمة.

8- استخدام سيارة واحدة للمنزل ككل بقدر الإمكان.

9- إعادة تدوير الملابس بأشكال جديدة، وكذلك شراء الملابس في أوقات الأوكازيونات والتصفيات.